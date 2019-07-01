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Taşkentliler dün gece yaşadıklarını anlattı: “Uçak düştü sandık”

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Taşkent’te dün akşam meydana gelen olayın en yakın görgü tanıklarında biri olan Kaşifoğulları ailesi, düşenin uçak ya da helikopter olduğunu düşündü.
Taşkentliler dün gece yaşadıklarını anlattı: “Uçak düştü sandık”

TAĶ’a konuşan 71 yaşındaki Mustafa Kaşifoğulları, “Gökyüzünde sarı bir şey gördüm. Öncesinde gürültüsü geldi.  Cismin yere vurmasıyla duman çıktı. Uçak ya da helikopter düştü sandım. Yere çarptıktan sonra bir iki dakika içinde patlama oldu… Evler sallandı. Yangın başladı” dedi. 

Mustafa Kaşifoğulları’nın 43 yaşındaki kızı Yıldız Kaşifoğulları olayı şu sözlerle aktardı:

“Önce damda bir sarsıntı hissettik. Sonrasında bir gürültü koptu. Babam 'Koşun da tepeye bir şey düştü' dedi. Ardından yangın çıktı. İtfaiyeyi ilk biz aradık. Komşuları da uyardık.”

Kaşifoğulları ailesi, bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, “Allah herkesi korudu” dedi.

Taşkent’te olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hem alanın girişinde hem de parçaların olduğu yerde polisler görev yapıyor. Vatandaşların ve basının olay yerine girmesine izin verilmiyor. Köyü dün gece yarısından itibaren yetkililer ziyaret ediyor, polis eşliğinde olay yerinde inceleme yapıyor.

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