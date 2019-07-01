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Taşkent'teki patlama ve yangın belirsizliği sürüyor...Başbakan Tatar:Gerekirse Türkiye’den uzmanlar gelebilir

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Taşkent'teki patlama ve yangın belirsizliği sürüyor...Başbakan Tatar:Gerekirse Türkiye’den uzmanlar gelebilir
Taşkent'teki patlama ve yangın belirsizliği sürüyor...Başbakan Tatar:Gerekirse Türkiye’den uzmanlar gelebilir

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah, olay yerine giderek GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’dan bilgi aldı. Cismin füze olduğu yönünde görüşlerin var olduğunu ve bunun bir kaza olduğuna inandığını kaydeden Başbakan Tatar, füzenin ya düştüğünü veya havada parçalanmış olabileceğini söyledi.

Başbakan, “Bunu bekleyip göreceğiz. Bilgiler Türkiye Genel Kurmay Başkanlığı’na iletildi. Oradan kesin bilgi alınca sizlerle paylaşacağız. Teselliyi, cismin yerleşim yerlerine düşmemesinde buluyoruz” dedi. Bunun bölge coğrafyasında yaşanan gerginliğin neticesi olduğunu kaydeden Ersin Tatar, bu olayı çok da büyütmemek gerektiğini, dünyanın çeşitli yerlerinde bu gibi kazaların yaşandığını anımsattı.

Tatar, “Bölgeyi incelediğimiz zaman epeyi bir bölge yandı, zarar gördü. Savaşların ne kadar kötü olduğunu görüyoruz. Allah korusun daha kötü bir şey olabilirdi. Bir kaza olduğuna inanıyorum ancak bu basit bir olay değildir, en ince noktasına kadar incelemeler yapılacaktır” dedi. Başbakan bir soru üzerine , ihtiyaç olması halinde Türkiye’den uzmanların adaya gelebileceğini de sözlerine ekledi

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