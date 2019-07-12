Taşkınköy’de duyulan patlama sesi korkuttu!

Şiddetli bir gürültü ile meydana gelen patlama başkentte endişe yarattı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen füze patlamasından dolayı vatandaşlar olayı öğrenene kadar gerginlik yaşadı.

BRT’nin polis ve itfaiye ekiplerinden elde ettiği bilgiye göre, Taşkınköy’de devam eden yol çalışmalarında kullanılan bir katran makinesinde kapağın kapalı unutulması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve hasar olmadığı bildirildi.

BRT