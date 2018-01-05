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TAŞLAMALAR

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Taner ULUTAŞ

Seçimin doğurduğu kahve ve SMS canavarı kimseye aman vermiyor

40 yıllık hatırı var denilen kahve bile insanlarımızıçileden çıkartıyor

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Halk ben eski falan tanımam onlar OUT  ne varsa yenilerdeymiş

SMS’den ve kahveden saklanıp kaçamayanlar oyu içine sindirecekmiş

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Ne hükümetmiş be vaatleri atıp tutmaktan bıkıp usanıp bıkmadı

İşkembeikübradan sallayıp mezarlığı bile pazarlamaya doyamadı

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Emir komuta zinciri nebakan nede vekil tanırım uyacaksınız dedikçe

Bizimkiler eller bağlı, düğme ilikleyip secde ediyor kendi bildiğince

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Halk, döviz, zam diyerek yandım Alllahhh diye feryat ederek ağlıyor

Bizim iktidarsız hükümet ne hikmetse andilla koyarak seyreyliyor

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Hepsinin karnı tok,nedengeçim derdinde olan  halkın halinden anlasın

Bilsinler  yakındır geliyor sandık,  yolcudur Abbas bağlasan durduramazsın

**

Kapı kapı gezerken beş tambura dört okka aval aval bakıyorlar çaresiz

Cancağızlarımhalkın oyları ile koltukta kalacaklarını zannediyorlar süresiz

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Bazıları Osmanlı Sadrazamları gibikılıçtan geçireceğini sandı yerli Katerina’ları

Ama unuttukları bir şey var o da halkın arasındadır KKTC’nin Baltacı Paşaları

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KKTC forever dedik, ama bunlar ile  ‘Yavru’yu tokat manyağına çevirdik

Bazılarının elinden ne sarayları nede banka hesaplarını kurtarmayı becerdik

**

Adam bankalarda hesap açarak döviz ve TL’yi istifleyerekyola getirecekmiş

Parasız ve döviz altında inleyen halka para nasıl kazanıldığını görecekmiş

**

Fesuphanallah diyerekçıktık gidiyoruz Ayettullahların ülkesi İran’a

9 yaşında kızlar kocaya,  7 yaşındaki erkekleri de bademlenerek gidiyor aka aka

**

Vallahi uçuyoruz diyenler haklı çıktı halk gerçekten ruh olup uçuyor

Borç, harç, döviz, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı Allah’ın katına çıkartıyor

**

Acaba vicdan denince Ahmet dayının kızı ’vicdanı’ mıbiliryorsunuz ?

Refah içinde yaşadığınızdan fakirin halinden hiç ama hiçmi  anlamıyorsunuz?

**

Vicdanınız sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o bazılarında yok biliyorum

Bulanlar için ‘hüküm kalmadı’ yazısı görününce sandıkta kalacaklarını sanıyorum.  

**

Birileri parayı bankada istiflerken, halk sürünüyor ama kulağı bile terlemiyor

Yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a dua ediyor

**

Bu kaptan ile  yola çıkılırken geminin rotası var mı diye sormuyorlar

Geminin idarecileri Para ve pul bizde istifliyoruz deyip kasılıp geriniyorlar

**

Başbakanımız yaşam standardı yükseldi uçuyoruz başımız  arşa erdi dedi

Ancak Ozon tabakasının delindiğini ve burun üstü çakıldığımızı göremedi

**

 Ali dayı başbakanın sözlerine şaşırıp oturduğu yerden bakakaldı

Gözlükleri eskidiğini  FAGO gözlüklerinin miyadının  dolduğunu hatırlattı

**

Bu duruma tepem atıyor, Mi Minorden başlayıp ağzım bozulacak şimdi.

Bakıp da anlamayan Kunta Kintekılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi

**

Eğitim için yapılanları ve söylenenleri dinler ve  okurum bilmece gibi

Dini eğitim baş tacı Esamesi okunmuyor laik eğitimin, o sanki Acem kölesi

**

Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit

YesSİR’cüler,ile yağdanlıklar makbul oluyor da neden olunmuyor eşit

**

Bakın ikisinin de kanatları var tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.

Ama Pengueni yüzerken tertemiz kutupta, öteki  eşeleniyor  b..kuyusunda...

**

Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru dolaşıp duruyor ve tırmalıyor beynimi.

Villa, milyonlarca lira nereden gelir çözemedim bir türlü bu bilinmeyenli denklemi

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