TAŞLAMALAR

Seçimin doğurduğu kahve ve SMS canavarı kimseye aman vermiyor
40 yıllık hatırı var denilen kahve bile insanlarımızıçileden çıkartıyor
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Halk ben eski falan tanımam onlar OUT ne varsa yenilerdeymiş
SMS’den ve kahveden saklanıp kaçamayanlar oyu içine sindirecekmiş
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Ne hükümetmiş be vaatleri atıp tutmaktan bıkıp usanıp bıkmadı
İşkembeikübradan sallayıp mezarlığı bile pazarlamaya doyamadı
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Emir komuta zinciri nebakan nede vekil tanırım uyacaksınız dedikçe
Bizimkiler eller bağlı, düğme ilikleyip secde ediyor kendi bildiğince
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Halk, döviz, zam diyerek yandım Alllahhh diye feryat ederek ağlıyor
Bizim iktidarsız hükümet ne hikmetse andilla koyarak seyreyliyor
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Hepsinin karnı tok,nedengeçim derdinde olan halkın halinden anlasın
Bilsinler yakındır geliyor sandık, yolcudur Abbas bağlasan durduramazsın
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Kapı kapı gezerken beş tambura dört okka aval aval bakıyorlar çaresiz
Cancağızlarımhalkın oyları ile koltukta kalacaklarını zannediyorlar süresiz
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Bazıları Osmanlı Sadrazamları gibikılıçtan geçireceğini sandı yerli Katerina’ları
Ama unuttukları bir şey var o da halkın arasındadır KKTC’nin Baltacı Paşaları
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KKTC forever dedik, ama bunlar ile ‘Yavru’yu tokat manyağına çevirdik
Bazılarının elinden ne sarayları nede banka hesaplarını kurtarmayı becerdik
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Adam bankalarda hesap açarak döviz ve TL’yi istifleyerekyola getirecekmiş
Parasız ve döviz altında inleyen halka para nasıl kazanıldığını görecekmiş
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Fesuphanallah diyerekçıktık gidiyoruz Ayettullahların ülkesi İran’a
9 yaşında kızlar kocaya, 7 yaşındaki erkekleri de bademlenerek gidiyor aka aka
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Vallahi uçuyoruz diyenler haklı çıktı halk gerçekten ruh olup uçuyor
Borç, harç, döviz, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı Allah’ın katına çıkartıyor
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Acaba vicdan denince Ahmet dayının kızı ’vicdanı’ mıbiliryorsunuz ?
Refah içinde yaşadığınızdan fakirin halinden hiç ama hiçmi anlamıyorsunuz?
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Vicdanınız sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o bazılarında yok biliyorum
Bulanlar için ‘hüküm kalmadı’ yazısı görününce sandıkta kalacaklarını sanıyorum.
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Birileri parayı bankada istiflerken, halk sürünüyor ama kulağı bile terlemiyor
Yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a dua ediyor
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Bu kaptan ile yola çıkılırken geminin rotası var mı diye sormuyorlar
Geminin idarecileri Para ve pul bizde istifliyoruz deyip kasılıp geriniyorlar
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Başbakanımız yaşam standardı yükseldi uçuyoruz başımız arşa erdi dedi
Ancak Ozon tabakasının delindiğini ve burun üstü çakıldığımızı göremedi
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Ali dayı başbakanın sözlerine şaşırıp oturduğu yerden bakakaldı
Gözlükleri eskidiğini FAGO gözlüklerinin miyadının dolduğunu hatırlattı
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Bu duruma tepem atıyor, Mi Minorden başlayıp ağzım bozulacak şimdi.
Bakıp da anlamayan Kunta Kintekılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi
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Eğitim için yapılanları ve söylenenleri dinler ve okurum bilmece gibi
Dini eğitim baş tacı Esamesi okunmuyor laik eğitimin, o sanki Acem kölesi
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Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit
YesSİR’cüler,ile yağdanlıklar makbul oluyor da neden olunmuyor eşit
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Bakın ikisinin de kanatları var tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.
Ama Pengueni yüzerken tertemiz kutupta, öteki eşeleniyor b..kuyusunda...
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Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru dolaşıp duruyor ve tırmalıyor beynimi.
Villa, milyonlarca lira nereden gelir çözemedim bir türlü bu bilinmeyenli denklemi
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