TAŞLAMALAR

Bayrak elde, öfke yürekte istikamet Meclis çatısı denildi
Nara atarak çatıya tüneyenler kurşun yemiş gibi uluyuverdi
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Cumhurbaşkanı bile bu sinir ve öfkeden eylemde nasibini aldı
Durun yapmayın deyince birileri sinirden kuduranlar üzerine saldı
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Avrupa bombadan nasibini alınca soluğu Afrika’da alayım dedi
Ülkenin İdi Amin’in ülkesi Uganda’ya döndüğünü kimse ona söylemedi
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Küçük öğrenciler bile tabela üzerinde hoplayıp oyun sanarak zıpladı
Küçükleri bu anlamız işe sürükleyenler yanlışlarını bir türlü anlamadı
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Polis bile yapılanları emir demiri kestiği için nedense görmezden geldi
Çakılıp kaldığı yerde bugüne kadar ona olan güveni yerlerde sürükledi
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Bu ayrıştırma ve ötekileştirme planları yapanlara nalet olsun diyorum
Bu ülkede ve gittikleri her yerde hayır yüzü görmemelerini Allahtan diliyorum
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Seçimin doğurduğu çok başlılık canavarı kimseye aman vermedi
40 yıllık hatırı var denilen kahve bile hatır tutmayıp kimseyi kesmedi
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Halk ben eski falan tanımam onlar OUT ne varsa yenilerde var diyor
Ancak onlarda nedense dut yemiş bülbül gibi seslerini çıkartmıyor
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Ne hükümetmiş be vaatleri atıp tutmaktan bıkıp usanıp bıkmadı
İşkembei kübradan sallayıp maneviyatları bile pazarlamaya doyamadı
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Emir komuta zinciri neCumhur nede makam tanırım uyacaksınız dedikçe
Bizim efendiler eller bağlı, düğme ilikleyip secde ediyor kendi bildiğince
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Halk, döviz, zam diyerek yandım Alllahhh diye feryat ederek ağlıyor
Bizim iktidarsız siyasetçiler koltuk derdinde andilla koyarak seyreyliyor
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Sokak sokak gezerken işkembei kübradan sallıyorlar gariplerim çaresiz
Cancağızlarım halkın oyları ile koltukta kalacaklarını zannediyorlar süresiz
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KKTC for ever dedik, ama bunlar ‘Yavru’yu tokat manyağına çevirdi
Halk nedense bazılarının elinden makam koltuklarını kurtarmayı beceremedi
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Fesuphanallah diyerekçıktık gidiyoruz Ayettullahların ülkesi İran’a
Tekbir çekerek Çocukları bile saldık eylemlere salyalarımız aka aka
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Vallahi uçuyoruz diyenler haklı çıktı halk gerçekten ruh olup uçuyoruz
Borç, harç, döviz, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı Allah katına çıkartıyoruz
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Acaba vicdan denince Ahmet dayının kızı ’vicdanı’ mı biliryorsunuz ?
Refah içinde yaşadığınızdan fakirin halinden hiç ama hiçmi anlamıyorsunuz?
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Vicdanınız sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o bazılarında yok biliyorum
Bulanların artık ‘hüküm kalmadı’ öteki tarafta hesap veremeyecekler sanıyorum.
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Birileri parayı bankada istiflerken, halk sürünüyor ama kulağı bile terlemiyor
Yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a dua ediyor
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Bu duruma tepem atıyor, Mi Minorden başlayıp ağzım bozulacak şimdi.
Bakıp da anlamayan Kunta Kinte kılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi
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Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit
Yes SİR’cüler, ile yağdanlıklar makbul oluyor da neden olunmuyor eşit
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Bakın ikisinin de kanatları var tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.
Ama Pengueni yüzerken tertemiz kutupta, öteki eşeleniyor b.. kuyusunda...
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Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru dolaşıp duruyor ve tırmalıyor beynimi.
Villa, milyonlarca lira nereden gelir çözemedim bir türlü bu bilinmeyenli denklemi
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