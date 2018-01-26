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SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

TAŞLAMALAR

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Taner ULUTAŞ

Bayrak elde, öfke yürekte istikamet Meclis çatısı denildi

Nara atarak çatıya tüneyenler kurşun yemiş gibi uluyuverdi

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Cumhurbaşkanı bile bu sinir ve öfkeden eylemde nasibini aldı

Durun yapmayın deyince birileri sinirden kuduranlar üzerine saldı

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Avrupa bombadan nasibini alınca soluğu Afrika’da alayım dedi

Ülkenin İdi Amin’in ülkesi Uganda’ya döndüğünü kimse ona söylemedi

**

Küçük öğrenciler bile tabela üzerinde hoplayıp oyun sanarak zıpladı

Küçükleri bu anlamız işe sürükleyenler yanlışlarını bir türlü anlamadı

**

Polis bile yapılanları emir demiri kestiği için nedense görmezden geldi

Çakılıp kaldığı yerde bugüne kadar ona olan güveni yerlerde sürükledi

**

Bu ayrıştırma ve ötekileştirme planları yapanlara nalet olsun diyorum

Bu ülkede ve gittikleri her yerde hayır yüzü görmemelerini Allahtan diliyorum

**

Seçimin doğurduğu çok başlılık canavarı kimseye aman vermedi

40 yıllık hatırı var denilen kahve bile hatır tutmayıp kimseyi kesmedi

**

Halk ben eski falan tanımam onlar OUT  ne varsa yenilerde var diyor

Ancak onlarda nedense dut yemiş bülbül gibi seslerini çıkartmıyor

**

Ne hükümetmiş be vaatleri atıp tutmaktan bıkıp usanıp bıkmadı

İşkembei kübradan sallayıp maneviyatları bile pazarlamaya doyamadı

**

Emir komuta zinciri neCumhur nede makam tanırım uyacaksınız dedikçe

Bizim efendiler  eller bağlı, düğme ilikleyip secde ediyor kendi bildiğince

**

Halk, döviz, zam diyerek yandım Alllahhh diye feryat ederek ağlıyor

Bizim iktidarsız siyasetçiler koltuk derdinde andilla koyarak seyreyliyor

**

Sokak sokak  gezerken işkembei kübradan sallıyorlar gariplerim çaresiz

Cancağızlarım halkın oyları ile koltukta kalacaklarını zannediyorlar süresiz

**

KKTC for ever dedik, ama bunlar  ‘Yavru’yu tokat manyağına çevirdi

Halk nedense bazılarının elinden makam koltuklarını  kurtarmayı beceremedi

**

Fesuphanallah diyerekçıktık gidiyoruz Ayettullahların ülkesi İran’a

Tekbir çekerek Çocukları bile saldık eylemlere salyalarımız  aka aka

**

Vallahi uçuyoruz diyenler haklı çıktı halk gerçekten ruh olup uçuyoruz

Borç, harç, döviz, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı Allah katına çıkartıyoruz

**

Acaba vicdan denince Ahmet dayının kızı ’vicdanı’ mı  biliryorsunuz ?

Refah içinde yaşadığınızdan fakirin halinden hiç ama hiçmi anlamıyorsunuz?

**

Vicdanınız sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o bazılarında yok biliyorum

Bulanların artık ‘hüküm kalmadı’ öteki tarafta hesap veremeyecekler sanıyorum.  

**

Birileri parayı bankada istiflerken, halk sürünüyor ama kulağı bile terlemiyor

Yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a dua ediyor

**

Bu duruma tepem atıyor, Mi Minorden başlayıp ağzım bozulacak şimdi.

Bakıp da anlamayan Kunta Kinte kılığına soktular bizleri var mı bunun ötesi

**

Her ağaç toprağa kök salıyor ama, her ağacın meyveleri çeşit çeşit

Yes SİR’cüler, ile yağdanlıklar makbul oluyor da neden olunmuyor eşit

**

Bakın ikisinin de kanatları var tavuk da, penguen gibi, uçamıyor havada.

Ama Pengueni yüzerken tertemiz kutupta, öteki  eşeleniyor  b.. kuyusunda...

**

Aklım karıştı inanın daha bir sürü soru dolaşıp duruyor ve tırmalıyor beynimi.

Villa, milyonlarca lira nereden gelir çözemedim bir türlü bu bilinmeyenli denklemi

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