Taşlamalar

İletişim çağından innik minnik tatarinnik çağına hızla ilerliyoruz

3’lü veya 4’lü Koalisyondan ne uçsak nede saklansak kaçabiliyoruz

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Hükümeti kurmak için kollar sıvanırken, Meclisin üstünde bayrak salladık

Cumhura bile saldırarak, yalnız yedi düvele değil bütün dünyaya nam saldık

Halil amca saldırı emri Anamızdan mı geldi diye önüne gelene soruyor

Emir oradan geldiyse Yavrudan Ana’ya bir ‘Pardon’ daha sunun diyor

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Emir erleri ‘Afrika ve Meclis önünde eller taşlarda saf tutuyor

Meclis üstünde bayrak sallama yarışı için hazırolda bekliyor

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En büyük halkçılar şiddet uygulayanların arkasına saklandı

Vurun namerde dedikçe millet hayranlıkla şapka çıkartacak sandı

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Biz halkın vekiliyiz diyenler şiddet uygulayanlara caka satıyorlar

Meclis önündeki yolları arşınlanıp kaldırım taşlarını sayıyorlar

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Vallahi bu yanardöner vekillerin hallerine bakıp gülesim geliyor

Koltuk derdi ile vurup kırmanın rüyasını görememekten korkmuyor

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Hükümet 3’lü dendi yok yok olmaz 4’lü olsun da karar kılındı

Hesap sorulacak denince birileri attan düşmüş gibi kıllandı

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Banka hesaplarının yanısıra hava alanından uçan Eourlar bekliyor

Hesap verecek olanlar dut yemiş bülbül gibi hazımsızlıktan titriyor

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Ağaç ne kadar büyük olursa bir gün yaprakları yere düşer

Yapraklar dökülünce hesap veremeyecekler dudak büker

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Devlet Malı deniz yemeyen olsun birer küçük domuz

Yedikçe semirsinler ama olmasınlar şimdiki gibi soysuz

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Adamın karnına vurdukça ahhh amanın arkam diyor

Arkasını bir yere dayadığı için kimse yıkamaz sanıyor

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Neyse yiyenlere afiyet olsun beyler demeyelim

Pilavdan dönenin kaşığının kırılmasını ümit edelim

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Vallahi halimizi gördükçe bakıyorum gidişat kötü

Valla kollayın düttü yoksa oluruz. Abbas Şerif’in sütü