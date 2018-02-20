Taşlamalar

3’lüyü postaladık 4’lüde karar kıldık herşey iyi olacak dedik

Ziyaret, gözlem, etüt derken siyasilerimizin rotasını seyreyledik

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Müşavir ordusu yaratmayacağız, iş yapacağız, uçacağız dediler

Ama hala daha bu işin nasıl olacağını, nasıl yapılacağını bellemediler

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Ciğercinin camına bakan ciğercinin kedisi gibi olmayacağız diyorlar

Ama nedense bir türlü özgür sokak kedisinin felsefesini anlamıyorlar

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Ülke olarak Bindik bir seçim alametine gidiyoruz ülkece felakete

Borç harç, mazbata, faiz derken kısır döngüden çıkamıyoruz selamete

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Hükümet seçim sonrası atama ve görevden alma heyecanı yaşıyor

Atama vaatlerinden oluşan uçurtma gökte değil yerlerde sürükleniyor

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Dağın zirvesine tırmanmak süzülerek de sürünerek de olabiliyor

Oraya süzülerek mi yoksa sürünerek mi çıkmak iyidir diye soruluyor

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Yuvasını zirveye kuran Kartal her daim süzülerek zirvede gezinir

Yılan ise sürünerek illa da zirveye çıkacağım derken sürünerek ezilir

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Koltuklara oturan bazı bakanlar doğuştan yetenekliyim uçuracağım diyor

Bırakın yeteneğimiköreltmeyin sonra sürünür ağlarsınız diyede ekliyor

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Ne diyeyim eskisi de yenisi de koltuğa oturmadan fidan gibi delikanlıydı,

Koltuğa oturduktan sonra zoru görünce uu banayiyammu diyerekdona kaldı

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30 yaşındakidünün öğrencileri bugünün Meclisi Mebusanında hatip oldu

Kara borsaya düştüğünü sandığımız küfür ve kavga yeniden hortlamış bulundu

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Kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır diyeyürür durur düşünürler

Koltuğa oturduktan sonra bu söylemleri iki kuruşa satanlara acaba ne derler

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Ekonomi sınıfta kalmış, kiminumurunda önemli olan katılmakmış

Halk10 dersten 10 kırık notu olan karneyi arıyor bulunca çöpe atacakmış

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Meclisin Teybine boş kaset koydum yallelli dinler gibi kafamı dinliyorum

Bazıları detone olmuş gazel okumaya başlayınca saçlarımı yoluyorum

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Sayın vekillere çağrı yaptım bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Koltuğu kaybetseler bile onurlarını kaybetmemelerini öğütledim

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Kadınlar basit şeylerden hoşlanırlarmış diyorlar, Mesela küfürbaz erkeklerden

Mecliste laga lugacı palavracılara bundan sonraoy vermesin Allah’ını seven

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Ne ettiysek kurtulmadık bu siyasi erke bulaşan Yes Sir virüsünden

Ciğercinin kedisi gibi tekme yemekten anamız ağladı işte bu yüzden

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Otur arap kalk arap modundan nedense bir türlü kurtulamıyoruz

Dikili taş altında tavla oynarken milletin satranç oynadığını göremiyoruz

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Bizim için vazgeçilmezdir mangal ve oğlancık ile gıccacığın işe girmesi

Bunun içindir vatandaşın kapı önünde bekleşip bakan izi sürmesi

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