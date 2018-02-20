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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Taşlamalar

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Taner ULUTAŞ

3’lüyü postaladık 4’lüde karar kıldık herşey iyi olacak dedik
Ziyaret, gözlem, etüt derken siyasilerimizin rotasını seyreyledik

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Müşavir ordusu yaratmayacağız, iş yapacağız, uçacağız dediler
Ama hala daha bu işin nasıl olacağını, nasıl yapılacağını bellemediler

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Ciğercinin camına bakan ciğercinin kedisi gibi olmayacağız diyorlar
Ama nedense bir türlü özgür sokak kedisinin felsefesini anlamıyorlar
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Ülke olarak Bindik bir seçim alametine gidiyoruz ülkece felakete
Borç harç, mazbata, faiz derken kısır döngüden çıkamıyoruz selamete
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Hükümet seçim sonrası atama ve görevden alma heyecanı yaşıyor
Atama vaatlerinden oluşan uçurtma gökte değil yerlerde sürükleniyor

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Dağın zirvesine tırmanmak süzülerek de sürünerek de olabiliyor
Oraya süzülerek mi yoksa sürünerek mi çıkmak iyidir diye soruluyor
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Yuvasını zirveye kuran Kartal her daim süzülerek zirvede gezinir
Yılan ise sürünerek illa da zirveye çıkacağım derken sürünerek ezilir  

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Koltuklara oturan bazı bakanlar doğuştan yetenekliyim uçuracağım diyor
Bırakın yeteneğimiköreltmeyin sonra sürünür ağlarsınız diyede ekliyor
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Ne diyeyim eskisi de yenisi de koltuğa oturmadan fidan gibi delikanlıydı,
Koltuğa oturduktan sonra zoru görünce uu banayiyammu diyerekdona kaldı 
**
30 yaşındakidünün öğrencileri bugünün Meclisi Mebusanında hatip oldu
Kara borsaya düştüğünü sandığımız küfür ve kavga yeniden hortlamış bulundu
**
Kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır diyeyürür durur düşünürler
Koltuğa oturduktan sonra bu söylemleri iki kuruşa satanlara acaba ne derler
**
Ekonomi sınıfta kalmış,  kiminumurunda önemli olan katılmakmış
Halk10 dersten 10 kırık notu olan karneyi arıyor bulunca çöpe atacakmış 
**
Meclisin Teybine boş kaset koydum yallelli dinler gibi kafamı dinliyorum
Bazıları detone olmuş gazel okumaya başlayınca saçlarımı yoluyorum
**
Sayın vekillere çağrı yaptım bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim
Koltuğu kaybetseler bile onurlarını kaybetmemelerini öğütledim 
**
Kadınlar basit şeylerden hoşlanırlarmış diyorlar, Mesela küfürbaz erkeklerden
Mecliste laga lugacı palavracılara bundan sonraoy vermesin Allah’ını seven
**
Ne ettiysek kurtulmadık bu siyasi erke bulaşan Yes Sir virüsünden 
Ciğercinin kedisi gibi tekme yemekten anamız ağladı işte bu yüzden
**
Otur arap kalk arap modundan nedense bir türlü kurtulamıyoruz
Dikili taş altında tavla oynarken milletin satranç oynadığını göremiyoruz
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Bizim için vazgeçilmezdir mangal ve oğlancık ile gıccacığın işe girmesi
Bunun içindir vatandaşın kapı önünde bekleşip bakan izi sürmesi
**

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