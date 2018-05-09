  • BIST 99.364
  • Altın 182,998
  • Dolar 4,3123
  • Euro 5,1228
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Taşlamalar

» »
Taner ULUTAŞ

"  BEBEM " ...

KKTC ‘For Ever’ diyerek anacığından borçlu doğdun,
Mazbatadan hapiste olan babanı havalara uçurdun
>
Yüzünü göremedi ama zam zum arasında haberini duydu
Ahucuklarını hissettikçe küfür edebiyatına soyundu 
>
Yüksek faiz ve zam illetinden hastaydık seni aç tuttuk
Gıdasızlıktan kesilen sütümüz sonrasında kan kustuk
>
Sütümüz yok  meme veremedik sana üzüntüden ağladık
İktidarsız olup da iktidarım diyenlere lanet yolladık
>
Siyasetçi amcan zamlar ile sizleri esenlendireceğim diyor
Ama sizi esenlendireceğim derken maaş artışına burun kıvırıyor
>
Zam  kazığını yontmadan, kıynıkları ile yağsız hart diye geçirdi
Kazığı yiyen halk nedense boyun eğdi ‘auvvv’ bile diyemedi
>
Ciğercinin kedisi olmanın bedeli enseye vurularak ödeniyor
Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense hatırlanmıyor
>
Hade bebem saldır şimdi memeye, saldır da tez  büyü
Besleme olmadığını ispatla verelim sana yastık, içi kuş tüyü
>
Büyü de sahip çık  ülkene, takma zamcılar ile onu bunu
Tanımadan bunları büyürsen filimin adı olacak ‘Göç Yolu’ 
>
Onlar engerek, onlar çıyandır, onlar aşımıza göz koyanlardır 
Gaymecikleri üst üste koyarken bizlere zam öpücüğü atanlardır
>

İletişim çağından Zam zum çağına hızla ilerliyoruz
Zamlardan ne uçsak nede saklansak kaçabiliyoruz
**

Zam kazığından insanımızın kabası kelepçelenip hapsedildi
Hükümet denilen korku filminin ismine KKTC denildi

**

Emir baş tacımız ‘hükümetimiz’den geldi uyulmazsa ayıp olur  
Uyulmazsa  4’lü koalisyonumuza ‘Pardon’ nasıl sunulur
**

Emir erlerimiz ‘Meclisi Mebusan’da zam için saf tutuyor
Zam kazığını nasıl geçirecekler diye hazırolda bekliyor
**

En büyük halkçılar ve sendikalar sus pusun arkasına saklandı
Zam kazığına eyvallah diyen millet  şapka çıkartacak sandı
**

Biz halkın vekiliyiz diyerek Millete caka satıyorlar
Ankara’nın yolları arşınlarken zam kazığını geçiriyorlar
**

Vallahi bunların hallerine bakıp gülesim geliyor
Koltuk meraklılarının bir daha onu göremeyecekleri sanılıyor
**

Devlet Malı deniz  yemeyen olsun birer küçük domuz
Yedikçe semirsinler ama olmasınlar şimdiki gibi soysuz
**

Adamın karnına vurdukça ahhh amanın arkam diyor
Arkasını bir yere dayadığı için kimse yıkamaz sanıyor
**

Neyse yiyenlere afiyet olsun beyler demeyelim
Pilavdan dönenin kaşığının kırılmasını ümit edelim

Vallahi halimizi gördükçe bakıyorum gidişat kötü 
Valla kollayın düttü yoksa oluruz. Abbas Şerif’in sütü   
**

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti