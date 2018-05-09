Taşlamalar

" BEBEM " ...

KKTC ‘For Ever’ diyerek anacığından borçlu doğdun,

Mazbatadan hapiste olan babanı havalara uçurdun

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Yüzünü göremedi ama zam zum arasında haberini duydu

Ahucuklarını hissettikçe küfür edebiyatına soyundu

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Yüksek faiz ve zam illetinden hastaydık seni aç tuttuk

Gıdasızlıktan kesilen sütümüz sonrasında kan kustuk

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Sütümüz yok meme veremedik sana üzüntüden ağladık

İktidarsız olup da iktidarım diyenlere lanet yolladık

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Siyasetçi amcan zamlar ile sizleri esenlendireceğim diyor

Ama sizi esenlendireceğim derken maaş artışına burun kıvırıyor

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Zam kazığını yontmadan, kıynıkları ile yağsız hart diye geçirdi

Kazığı yiyen halk nedense boyun eğdi ‘auvvv’ bile diyemedi

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Ciğercinin kedisi olmanın bedeli enseye vurularak ödeniyor

Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense hatırlanmıyor

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Hade bebem saldır şimdi memeye, saldır da tez büyü

Besleme olmadığını ispatla verelim sana yastık, içi kuş tüyü

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Büyü de sahip çık ülkene, takma zamcılar ile onu bunu

Tanımadan bunları büyürsen filimin adı olacak ‘Göç Yolu’

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Onlar engerek, onlar çıyandır, onlar aşımıza göz koyanlardır

Gaymecikleri üst üste koyarken bizlere zam öpücüğü atanlardır

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İletişim çağından Zam zum çağına hızla ilerliyoruz

Zamlardan ne uçsak nede saklansak kaçabiliyoruz

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Zam kazığından insanımızın kabası kelepçelenip hapsedildi

Hükümet denilen korku filminin ismine KKTC denildi

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Emir baş tacımız ‘hükümetimiz’den geldi uyulmazsa ayıp olur

Uyulmazsa 4’lü koalisyonumuza ‘Pardon’ nasıl sunulur

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Emir erlerimiz ‘Meclisi Mebusan’da zam için saf tutuyor

Zam kazığını nasıl geçirecekler diye hazırolda bekliyor

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En büyük halkçılar ve sendikalar sus pusun arkasına saklandı

Zam kazığına eyvallah diyen millet şapka çıkartacak sandı

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Biz halkın vekiliyiz diyerek Millete caka satıyorlar

Ankara’nın yolları arşınlarken zam kazığını geçiriyorlar

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Vallahi bunların hallerine bakıp gülesim geliyor

Koltuk meraklılarının bir daha onu göremeyecekleri sanılıyor

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Devlet Malı deniz yemeyen olsun birer küçük domuz

Yedikçe semirsinler ama olmasınlar şimdiki gibi soysuz

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Adamın karnına vurdukça ahhh amanın arkam diyor

Arkasını bir yere dayadığı için kimse yıkamaz sanıyor

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Neyse yiyenlere afiyet olsun beyler demeyelim

Pilavdan dönenin kaşığının kırılmasını ümit edelim

Vallahi halimizi gördükçe bakıyorum gidişat kötü

Valla kollayın düttü yoksa oluruz. Abbas Şerif’in sütü

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