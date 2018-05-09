Taşlamalar

" BEBEM " ...
KKTC ‘For Ever’ diyerek anacığından borçlu doğdun,
Mazbatadan hapiste olan babanı havalara uçurdun
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Yüzünü göremedi ama zam zum arasında haberini duydu
Ahucuklarını hissettikçe küfür edebiyatına soyundu
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Yüksek faiz ve zam illetinden hastaydık seni aç tuttuk
Gıdasızlıktan kesilen sütümüz sonrasında kan kustuk
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Sütümüz yok meme veremedik sana üzüntüden ağladık
İktidarsız olup da iktidarım diyenlere lanet yolladık
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Siyasetçi amcan zamlar ile sizleri esenlendireceğim diyor
Ama sizi esenlendireceğim derken maaş artışına burun kıvırıyor
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Zam kazığını yontmadan, kıynıkları ile yağsız hart diye geçirdi
Kazığı yiyen halk nedense boyun eğdi ‘auvvv’ bile diyemedi
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Ciğercinin kedisi olmanın bedeli enseye vurularak ödeniyor
Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense hatırlanmıyor
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Hade bebem saldır şimdi memeye, saldır da tez büyü
Besleme olmadığını ispatla verelim sana yastık, içi kuş tüyü
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Büyü de sahip çık ülkene, takma zamcılar ile onu bunu
Tanımadan bunları büyürsen filimin adı olacak ‘Göç Yolu’
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Onlar engerek, onlar çıyandır, onlar aşımıza göz koyanlardır
Gaymecikleri üst üste koyarken bizlere zam öpücüğü atanlardır
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İletişim çağından Zam zum çağına hızla ilerliyoruz
Zamlardan ne uçsak nede saklansak kaçabiliyoruz
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Zam kazığından insanımızın kabası kelepçelenip hapsedildi
Hükümet denilen korku filminin ismine KKTC denildi
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Emir baş tacımız ‘hükümetimiz’den geldi uyulmazsa ayıp olur
Uyulmazsa 4’lü koalisyonumuza ‘Pardon’ nasıl sunulur
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Emir erlerimiz ‘Meclisi Mebusan’da zam için saf tutuyor
Zam kazığını nasıl geçirecekler diye hazırolda bekliyor
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En büyük halkçılar ve sendikalar sus pusun arkasına saklandı
Zam kazığına eyvallah diyen millet şapka çıkartacak sandı
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Biz halkın vekiliyiz diyerek Millete caka satıyorlar
Ankara’nın yolları arşınlarken zam kazığını geçiriyorlar
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Vallahi bunların hallerine bakıp gülesim geliyor
Koltuk meraklılarının bir daha onu göremeyecekleri sanılıyor
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Devlet Malı deniz yemeyen olsun birer küçük domuz
Yedikçe semirsinler ama olmasınlar şimdiki gibi soysuz
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Adamın karnına vurdukça ahhh amanın arkam diyor
Arkasını bir yere dayadığı için kimse yıkamaz sanıyor
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Neyse yiyenlere afiyet olsun beyler demeyelim
Pilavdan dönenin kaşığının kırılmasını ümit edelim
Vallahi halimizi gördükçe bakıyorum gidişat kötü
Valla kollayın düttü yoksa oluruz. Abbas Şerif’in sütü
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