Taşlamalar

Bindik bir seçim alametine gidiyoruz ülkece felakete

Döviz Borç harç, mazbata, faiz derken çıkamıyoruz selamete

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Partiler seçim heyecanı yaşıyor, bukezbelediyeler bizim dendi

Vaatler ile oluşan uçurtma gökte değil köy ve şehirlere sürüklendi

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Adaylar doğuştan yetenekliyim beni seçin uçarsınız diyor

Yeteneğimi körletmeyin sürünür ağlarsınız diyede ekliyor

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Vallahi ne diyeyim aday olmadan fidan gibi delikanlıydı,

Ülkenin halini gördükten sonra hayretten büyük şok yaşadı

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30 yaşındaki prematüre bebekte tarikat başkanları hatip oldu

Ustaları için yağ ile graso kara borsaya düşüportadan kayboldu

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Kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır diye düşünürler

Pekibu seçimde bir tek belediye başkan adayı için ne söylerler

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Ekonomi sınıfta kalmış kiminumrunda önemli olan seçilmekmiş

Halk 10 kırık notu olan karneyi arıyor bulunca çöpe atacakmış

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Seçim Teybine boş kaset koydum uzun hava ile kafamı dinliyorum

Bazıları uzun uzun gazel okumaya başlayınca saçlarımı yoluyorum

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Sayın adaylar bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim

Koltuğu kaybettiklerini ama onurlarını kaybetmemelerini öğütledim

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Bazı başkan adayları, zorlu bir yarışa çıktı ‘Dürüstlük’ sürünüyor

YağdanlıklarSemazenler gibi etrafta durmadan dönüyor .

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Kadınlar basit şeylerden hoşlanırlarmış Mesela; erkeklerden

Sahtekarlara ve palavracılara oy vermesin Allah’ını seven

Ne ettiysek kurtulmadık bu efendilere bulaşan Yes Sir virüsünden

Ciğercinin kedisi gibi tekme yemekten anamız ağladı işte bu yüzden

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Anasının kuzusu prematüre bebeğe bunlar reva mı?

Dingili kırılan siyasetin ekris yapan lastiği onarılacak mı?

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Memleket yandı kül oldu millet koltuk sevdasında

Yangını görmeyenler gıccacık işe girsin havasında

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Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşamış diyorlar

Ama Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar

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Bizim Dino’lar fosilleştikçe ham hum yutuyor

Yuttukça mide ve bedenen tonajları artıyor

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Artan tonajları nedeni ile kasaları bumbara döndü

Halkın ise burada yaşama umudu tamamıyla söndü

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Dinolarımız bu çarkın aynen böyle dönmesini istedi.

Küpler daha dolmamış beklerken Allah Kerim dedi

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Allah’ın Kerim’ine tamam yürekten eyvallah diyoruz

Ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu da söylüyoruz

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Millet, ülke yangın yerine döndü ‘Yeter Artık’ı bastı

Birbirine tükürük yağdıranlar ise yağmur yağdı sandı

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Millet camdaki ciğeri bir lokmada yutacağını sanıyor

Ciğerciden tekmeyi yiyince Auu demeden aval aval bakıyor

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Memleketi bu hale düşürenlerin vicdanı sızlıyor mu bilmem

Ciğercinin kedisi tekmeyi yiyince yaşadığı şoku söyleyemem