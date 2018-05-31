Taşlamalar

Bindik bir seçim alametine gidiyoruz ülkece felakete
Döviz Borç harç, mazbata, faiz derken çıkamıyoruz selamete
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Partiler seçim heyecanı yaşıyor, bukezbelediyeler bizim dendi
Vaatler ile oluşan uçurtma gökte değil köy ve şehirlere sürüklendi
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Adaylar doğuştan yetenekliyim beni seçin uçarsınız diyor
Yeteneğimi körletmeyin sürünür ağlarsınız diyede ekliyor
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Vallahi ne diyeyim aday olmadan fidan gibi delikanlıydı,
Ülkenin halini gördükten sonra hayretten büyük şok yaşadı
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30 yaşındaki prematüre bebekte tarikat başkanları hatip oldu
Ustaları için yağ ile graso kara borsaya düşüportadan kayboldu
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Kadın hakları yoktur, kadın hatları vardır diye düşünürler
Pekibu seçimde bir tek belediye başkan adayı için ne söylerler
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Ekonomi sınıfta kalmış kiminumrunda önemli olan seçilmekmiş
Halk 10 kırık notu olan karneyi arıyor bulunca çöpe atacakmış
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Seçim Teybine boş kaset koydum uzun hava ile kafamı dinliyorum
Bazıları uzun uzun gazel okumaya başlayınca saçlarımı yoluyorum
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Sayın adaylar bilmemek ayıp değil yeter ki çaktırmayın dedim
Koltuğu kaybettiklerini ama onurlarını kaybetmemelerini öğütledim
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Bazı başkan adayları, zorlu bir yarışa çıktı ‘Dürüstlük’ sürünüyor
YağdanlıklarSemazenler gibi etrafta durmadan dönüyor .
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Kadınlar basit şeylerden hoşlanırlarmış Mesela; erkeklerden
Sahtekarlara ve palavracılara oy vermesin Allah’ını seven
Ne ettiysek kurtulmadık bu efendilere bulaşan Yes Sir virüsünden
Ciğercinin kedisi gibi tekme yemekten anamız ağladı işte bu yüzden
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Anasının kuzusu prematüre bebeğe bunlar reva mı?
Dingili kırılan siyasetin ekris yapan lastiği onarılacak mı?
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Memleket yandı kül oldu millet koltuk sevdasında
Yangını görmeyenler gıccacık işe girsin havasında
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Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşamış diyorlar
Ama Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar
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Bizim Dino’lar fosilleştikçe ham hum yutuyor
Yuttukça mide ve bedenen tonajları artıyor
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Artan tonajları nedeni ile kasaları bumbara döndü
Halkın ise burada yaşama umudu tamamıyla söndü
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Dinolarımız bu çarkın aynen böyle dönmesini istedi.
Küpler daha dolmamış beklerken Allah Kerim dedi
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Allah’ın Kerim’ine tamam yürekten eyvallah diyoruz
Ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu da söylüyoruz
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Millet, ülke yangın yerine döndü ‘Yeter Artık’ı bastı
Birbirine tükürük yağdıranlar ise yağmur yağdı sandı
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Millet camdaki ciğeri bir lokmada yutacağını sanıyor
Ciğerciden tekmeyi yiyince Auu demeden aval aval bakıyor
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Memleketi bu hale düşürenlerin vicdanı sızlıyor mu bilmem
Ciğercinin kedisi tekmeyi yiyince yaşadığı şoku söyleyemem
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