Taşlamalar..." KKTC BEBEM " ...

KKTC ‘For Ever’ niyet ettik ama prematüre bebek olarak doğdun,

Hayırlısı diyen anacığını, ellerini ovuştururken havalara uçurdun

>

Önce Vali pardon elçi, bebeğe yüksek perdeden emirler yağdırdı

O kafi gelmeyince Çavuşlar, Fuatlar ve Er, doğanlar emiri yapıştırdı

>

Beyler hemen gelin sizi bekliyorum diye gece yarısı emir buyruldu

Muhteşem 3’lü emir büyük yerden diyerek, koltuğa oturmaya soyundu

>

Fuat bey, Akıncı belasından bizi ancak siz kurtaracaksınız dedi

Muhteşem 3’lü mavi boncuğu alamayınca üzüldü ve sevinemedi

>

Bizimkiler misafir umduğunu değil bulduğunu yer misali öyle çaresiz

Cancağızlarım halka rağmen koltukta kalacaklarını zannediyorlar süresiz

>

KKTC bebeme ‘Anam’ sürekli olarak seni ben kurtardım diyor

Ama kurtardım derken orta parmağı nedense bir yerlere kaçıyor

>

Anamız diyor bakın ‘Yok artık öyle yirmişbeş kuruşa’ balık ekmek

Emirlerime uymayanlar bundan sonra koltuğu dürbün ile görecek

>

Osmanlı Sadrazamları eskiden çok kılıçtan geçirdi Katerina’ları

Katerina’lar bitti, şimdi KKTC’de Sıra bekliyor Baltacı’nın Paşaları

>

Yavru eti ve sütü ile benimdir, muah muah ben öpeceğim diyor

Ne kaçan nede saklanan kurtulacak, sindire sindire öpeceğini söylüyor

>

Paşalar her önüne geleni huzura çağırıp sabunsuz fırça atıyor

Cumhur, Başbakan, Bakan ve vekiller bu fırçadan nasibini alıyor

>

Yahu Anamızdan gelen herkes bizi durmadan öpecek mi?

Fırça yiyen bizim arzuhalci takımı sürekli boyun eğecek mi?

**

Nedense Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini öğrenemedik

Bir parça ciğer için Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik

>

Ciğercinin kedisi olmanın bedeli emir eri olarak tekme ile ödeniyor

Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense öğrenilemiyor

>

Besleme olduk, nankör ve Rumcu olduk ancak bir türlü yaranamadık

Koltuk korkusundan dikkat denilince verilen bir emrin bile dışına çıkamadık

>

Hade bebem bu böyle gitmez saldır şimdi memeye, saldır da tez büyü

Anacığına, besleme olmadığını ispatla ki oturasın yastıkta, içi kuş tüyü

>

Büyü de sahip çık kültürüne ve ülkene takmayasın ne onu nede bunu

Prematüre bebek olarak büyürsen, sonrasında filimin adı olacak ‘Göç Yolu’

>

Onlar emir eri, onlar yes Sir’cü takımı ve işimize aşımıza göz koyanlardır

Koltucuklarında, Gaymecikleri üst üste koyarken bizleri sıkıntıya atanlardır

>

Silkin uyan ve beceremeyenlere ‘Hadde Barra’ diyerek sahip çık değerlerine

Kıs uykusundan uyanmazsan By by diyeceksin bir gün tüm sevdiklerine

>

Ne siyasetçilerimiz varmış be emir alıp uygulamaktan usanıp bıkmadı

Gel denilip, fırçadan sonra atılan tokata diğer yanağını çevirmeye doyamadı

>

PAndemiden, aileler can hıraş yandım Allah diye feryat ederek ağlıyor

Bizim iktidarda iktidarsızlık yaşan hükümetimiz Ankara yollarını arşınlıyor

>

Yaşadıklarımıza Allah’ın Kerimidir diyerek yürekten eyvallah diyoruz

Ama mübarek Kerim’in kuyusunun derin olduğunu nedense göremiyoruz

>

Uzmanlar açıklamalarında Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşadı diyorlar

Ama nedense hala daha Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar

>

Bizim fosilleşen Dino’lar deveyi havudu ile götürerek ham hum yutuyor

Maşallahları var, yuttukça Törkiş Kasları (Göbecik) gelişerek tonajları artıyor

>>

Bizim Dinoların artan tonajları nedeni ile kasaları bile bumbara döndü

Törkiş Kasları gören halkın buralarda yaşama umudu tamamıyla söndü

>

Emir erine dönen bazı dinolarımız bu çarkın aynen böyle dönmesini istiyor

Be gardaşlar yarım kalan Küpler daha dolmadı az daha sabır dolsunlar diyor

>

Bizim tayfalara inandık Esterabim diyerek ya Allah çekerek bindik bir alamete

Otur arap, kalk arap şarkısı eşliğinde tekeri patlak araba ile gidiyoruz felakete

>

Aksona gardası kırık, motoru mangos arabayı acemi şoför inşallah etmez tumba

Olursak, ne kaporta kalacak, nede aksona, sonra oynayacağız mamba ile samba

****

Günün Fıkrası

Bir daha dene evladım

Kızının hamile olduğunu öğrenen anne can havliyle haykırır; -

Kimden peydahladın be o.... bu çocuğu söylee!

Kız birisine bir telefon açar, bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır,

İçinden yakışıklı uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu

hem anneye hemde babaya anlatır -Efendim, ben konumum gereği

kızınızla evlenemem ama çocuk kız doğarsa, 1milyon dolarlık hesap ve

triblex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap,

1 fabrika 1'de villa. Ama düşük yaparsa kusura bakmayın der.

Tam o sırada kızın babası lafa girer ve ‘Düşük yaparsa bi daha dene evladım..."

****

Günün Fotosu

Günün Kampanyası