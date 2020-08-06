Taşlamalar..." KKTC BEBEM " ...

KKTC ‘For Ever’ niyet ettik ama prematüre bebek olarak doğdun,
Hayırlısı diyen anacığını, ellerini ovuştururken havalara uçurdun
>
Önce Vali pardon elçi, bebeğe yüksek perdeden emirler yağdırdı
O kafi gelmeyince Çavuşlar, Fuatlar ve Er, doğanlar emiri yapıştırdı
>
Beyler hemen gelin sizi bekliyorum diye gece yarısı emir buyruldu
Muhteşem 3’lü emir büyük yerden diyerek, koltuğa oturmaya soyundu
>
Fuat bey, Akıncı belasından bizi ancak siz kurtaracaksınız dedi
Muhteşem 3’lü mavi boncuğu alamayınca üzüldü ve sevinemedi
>
Bizimkiler misafir umduğunu değil bulduğunu yer misali öyle çaresiz
Cancağızlarım halka rağmen koltukta kalacaklarını zannediyorlar süresiz
>
KKTC bebeme ‘Anam’ sürekli olarak seni ben kurtardım diyor
Ama kurtardım derken orta parmağı nedense bir yerlere kaçıyor
>
Anamız diyor bakın ‘Yok artık öyle yirmişbeş kuruşa’ balık ekmek
Emirlerime uymayanlar bundan sonra koltuğu dürbün ile görecek
>
Osmanlı Sadrazamları eskiden çok kılıçtan geçirdi Katerina’ları
Katerina’lar bitti, şimdi KKTC’de Sıra bekliyor Baltacı’nın Paşaları
>
Yavru eti ve sütü ile benimdir, muah muah ben öpeceğim diyor
Ne kaçan nede saklanan kurtulacak, sindire sindire öpeceğini söylüyor
>
Paşalar her önüne geleni huzura çağırıp sabunsuz fırça atıyor
Cumhur, Başbakan, Bakan ve vekiller bu fırçadan nasibini alıyor
>
Yahu Anamızdan gelen herkes bizi durmadan öpecek mi?
Fırça yiyen bizim arzuhalci takımı sürekli boyun eğecek mi?
**
Nedense Sokak Kedisinin özgürlük felsefesini öğrenemedik
Bir parça ciğer için Ciğerciden tekme yemeği alışkanlık haline getirdik
>
Ciğercinin kedisi olmanın bedeli emir eri olarak tekme ile ödeniyor
Sokak kedisinin ‘Özgürlük Felsefesi’ nedense öğrenilemiyor
>
Besleme olduk, nankör ve Rumcu olduk ancak bir türlü yaranamadık
Koltuk korkusundan dikkat denilince verilen bir emrin bile dışına çıkamadık
>
Hade bebem bu böyle gitmez saldır şimdi memeye, saldır da tez büyü
Anacığına, besleme olmadığını ispatla ki oturasın yastıkta, içi kuş tüyü
>
Büyü de sahip çık kültürüne ve ülkene takmayasın ne onu nede bunu
Prematüre bebek olarak büyürsen, sonrasında filimin adı olacak ‘Göç Yolu’
>
Onlar emir eri, onlar yes Sir’cü takımı ve işimize aşımıza göz koyanlardır
Koltucuklarında, Gaymecikleri üst üste koyarken bizleri sıkıntıya atanlardır
>
Silkin uyan ve beceremeyenlere ‘Hadde Barra’ diyerek sahip çık değerlerine
Kıs uykusundan uyanmazsan By by diyeceksin bir gün tüm sevdiklerine
>
Ne siyasetçilerimiz varmış be emir alıp uygulamaktan usanıp bıkmadı
Gel denilip, fırçadan sonra atılan tokata diğer yanağını çevirmeye doyamadı
>
PAndemiden, aileler can hıraş yandım Allah diye feryat ederek ağlıyor
Bizim iktidarda iktidarsızlık yaşan hükümetimiz Ankara yollarını arşınlıyor
>
Yaşadıklarımıza Allah’ın Kerimidir diyerek yürekten eyvallah diyoruz
Ama mübarek Kerim’in kuyusunun derin olduğunu nedense göremiyoruz
>
Uzmanlar açıklamalarında Dinazorlar bir milyon yıl evvel yaşadı diyorlar
Ama nedense hala daha Fosilleşenlerin yaşam sürdüğünü söylemiyorlar
>
Bizim fosilleşen Dino’lar deveyi havudu ile götürerek ham hum yutuyor
Maşallahları var, yuttukça Törkiş Kasları (Göbecik) gelişerek tonajları artıyor
>>
Bizim Dinoların artan tonajları nedeni ile kasaları bile bumbara döndü
Törkiş Kasları gören halkın buralarda yaşama umudu tamamıyla söndü
>
Emir erine dönen bazı dinolarımız bu çarkın aynen böyle dönmesini istiyor
Be gardaşlar yarım kalan Küpler daha dolmadı az daha sabır dolsunlar diyor
>
Bizim tayfalara inandık Esterabim diyerek ya Allah çekerek bindik bir alamete
Otur arap, kalk arap şarkısı eşliğinde tekeri patlak araba ile gidiyoruz felakete
>
Aksona gardası kırık, motoru mangos arabayı acemi şoför inşallah etmez tumba
Olursak, ne kaporta kalacak, nede aksona, sonra oynayacağız mamba ile samba
****
Günün Fıkrası
Bir daha dene evladım
Kızının hamile olduğunu öğrenen anne can havliyle haykırır; -
Kimden peydahladın be o.... bu çocuğu söylee!
Kız birisine bir telefon açar, bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır,
İçinden yakışıklı uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu
hem anneye hemde babaya anlatır -Efendim, ben konumum gereği
kızınızla evlenemem ama çocuk kız doğarsa, 1milyon dolarlık hesap ve
triblex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap,
1 fabrika 1'de villa. Ama düşük yaparsa kusura bakmayın der.
Tam o sırada kızın babası lafa girer ve ‘Düşük yaparsa bi daha dene evladım..."
****
Günün Fotosu
Günün Kampanyası
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.