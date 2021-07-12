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Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına Yunanistan'da konvoy düzenlendi

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Rum motosikletlilerin, 1996 Derinya olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına Girit’te düzenledikleri iki günlük konvoyun sona erdiği ve Atina’ya geçtikleri belirtildi.
Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına Yunanistan'da konvoy düzenlendi

Rum motosikletlilerin, 1996 Derinya olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu anısına Girit’te düzenledikleri iki günlük konvoyun sona erdiği ve Atina’ya geçtikleri belirtildi.

Alithia gazetesi yapılan ilgili açıklamaya dayanarak Solomu-İsaak anısına düzenlenen etkinlik çerçevesinde İsaak’ın ailesinin, Yunan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Büyükelçi Papadopulos tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre etkinliğe katılan motosikletliler Başkanlık Muhafızlığı kışlasında misafir edildi.

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