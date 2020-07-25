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Taşpınar Şehitleri anıldı

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Taşpınar Şehitleri anıldı
Taşpınar Şehitleri anıldı

Taşpınar Şehitleri anıldı…

Taşpınar Şehitliği’ndeki tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı.
Tören, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sürdü…

Ardından şehitlik özel defteri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Albay Ufuk Canbey, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Albay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı…

Tören, şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl, Rumların savunmasız insanları dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde hunharca katledip şehit ettiğini belirterek, Rum Yunan ikilisinin adayı bir Yunan adası yapmak uğruna yaptığı zulümlerinin asla unutulmayacağını vurguladı.

Gelecek nesillerin 1974 öncesindeki karanlık günleri yaşamaması için, dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Erçağıl, Kıbrıs Türklerinin egemenlikten, iki bölgelilikten ve anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, küçücük bir köyde yapılan katliamları unutmanın mümkün olmadığına işaret ederek, şehitlerine ve malül gazilerine sahip çıkmayan bir halkın özgürlüğünü koruyamayacağını ve geleceğini garantiye alamayacağını söyledi.

“Her halk kendi bağımsız devletini kurmak için çalışır. Biz Rumlarla ortaklık devleti kurduk. Ama Akritas planıyla bizi bu cumhuriyetten attılar. Bu ilk darbeydi. Bunu unutmamak lazım” diyen Zorlu Töre, 1974 Barış Harekatına kadar Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleyi anlattı.

Töre, “Özgürlük ve egemenlik herşeyden önemlidir. KKTC ve 20 Temmuz da bizim için en büyük şereftir. Devletten, Cumhuriyetten, 20 Temmuz ruhundan, TMT’nin başlattığı mücadeleden asla vazgeçmek yoktur” ifadelerini kullandı.
Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

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