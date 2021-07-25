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Taşpınar şehitleri, düzenlenen törenle anıldı.

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Taşpınar şehitleri, bu sabah düzenlenen törenle anıldı.
Taşpınar şehitleri, düzenlenen törenle anıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerinden, egemenliklerinden, devletlerinden ve topraklarından asla taviz vermeyecekleri vurgulandı.

Şehitlikteki tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri, sırasıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49.  Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ufuk Canbey ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören, şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Taşpınar Muhtarı İzzet Erçağıl, Rumların savunmasız insanları dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde hunharca katledip şehit ettiğini belirterek, Rum Yunan ikilisinin adayı bir Yunan adası haline getirmek uğruna yaptığı zulümlerinin asla unutulmayacağını vurguladı.

Gelecek nesillerin 1974 öncesindeki karanlık günleri yaşamaması için, dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Erçağıl, Kıbrıs Türklerinin egemenlikten, iki bölgelilikten ve anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre de,Taşpınar köyünde yapılan katliamlara işaret ederek, acıların dün gibi taze olduğunu ve unutulmadığını ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin Rumlarla ortaklık devleti kurduğunu ancak Rumların Akritas planıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini kaydeden Töre, Kıbrıs meselesini yaratanların Rum-Yunan ikilisi olduğunu vurguladı. 

Töre, Kıbrıslı Türklerin özgürlüklerinden, egemenliklerinden, devletlerinden ve topraklarından asla taviz vermeyeceklerini belirterek, “Tek güvencemiz Anavatan Türkiye’dir” dedi.

Vatanın, özgürlüğün ve bayrağın ne olduğunun gelecek nesillere öğretilmesi gerektiğini kaydeden Töre, Kıbrıs Türkü’nün devletine ve Anavatanına dört elle sarılacağını söyledi.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

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