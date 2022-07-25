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Taşpınar Şehitleri düzenlenen törenle anıldı

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Taşpınar Şehitleri düzenlenen törenle anıldı
Taşpınar Şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Taşpınar Şehitleri bu sabah düzenlenen törenle anıldı.

Taşpınar’da milli mücadele yılları ve 1974’teki Barış Harekâtı sırasında şehit olanların anıldığı törende yapılan konuşmalarda, şehitlerin asla unutulmadığı ve başlattıkları yurtseverlik ve dayanışma ruhunun halen devam ettiği vurgulandı.

Taşpınar Şehitliği’nde yapılan tören, şehit kabirlerine çiçeklerin konulmasıyla başladı. Ardından, törende bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Haluk Erdem, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Tören, konuşmalar ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

 

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