: Taşpınar Şehitleri, Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Taşpınar Şehitliği’nde bu sabah düzenlenen törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, 49’uncu P.A.K. Piyade Albay Ufuk Canbey, 2’nci P.A.Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bölge milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş ve derneklerden temsilci ve yetkililer, Taşpınar halkı ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlerin kabirlerine çiçek konulmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu, saygı atış, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Şehitlik Özel Defteri imzalandı. Gün anısına şiirler okundu. Din görevlisi şehitler için dua okudu. Anma töreninin ardından Lefke Belediye Başkanlığı, köy kahvesinde izazı-ı ikramda bulundu.