Taşpınar'daki kaza ile ilgili yeni gelişme

Taşpınar da meydana gelen kazada, 47 LF 137 plakalı araç sürücüsü Uğur Özaksoy’un kalça kemiğinde,araçta yolcu olarak bulunan Zehra Özaksoy’un ise sol kolunda kırık teşhisi ile müşahede altına alınmışlardır.
Taşpınar da meydana gelen kazada, 47 LF 137 plakalı araç sürücüsü Uğur Özaksoy’un kalça kemiğinde,araçta yolcu olarak bulunan Zehra Özaksoy’un ise sol kolunda kırık teşhisi ile müşahede altına alınmışlardır.
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