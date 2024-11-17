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Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KKTC bazı spekülatif haberlerin konusu oldu

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile organize edilmesinin teklif edildiği ancak bu önerinin, Birlik tarafından "misyonlarına uygun olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği ifade edildi.
Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi KKTC bazı spekülatif haberlerin konusu oldu

Ercan Havalimanı inşaatı ve işletmesini üstlenen Taşyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çeşitli spekülasyonların odağı haline gelmesi üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Kıbrıslı Türk gazeteciler için İstanbul’da bilgilendirme gezisi düzenleyeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biri olan Taşyapı’nın, özellikle KKTC basınında yer alan spekülatif haberlerin karşısında, gerçeklerin anlaşılmasını sağlamak ve “haberde tarafsızlık” ilkesine katkı sunmak amacıyla bu girişimi başlattığı belirtildi.

 

GAZETECİLER BİRLİĞİ’NDEN DESTEK ÖNERİSİ GERİ ÇEVRİLDİ
Açıklamada, planlanan ziyaretin, sürecin daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi adına Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile organize edilmesinin teklif edildiği ancak bu önerinin, Birlik tarafından "misyonlarına uygun olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği ifade edildi. Taşyapı, bu duruma rağmen gazetecilerle iletişimi sürdürerek, geziyi kendi olanaklarıyla gerçekleştirme kararı aldığını duyurdu.

 

“KAMUOYUNA DOĞRU BİLGİYİ ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”
Taşyapı İnşaat, geziye katılacak gazetecilerin İstanbul’da şirketin yatırımlarını yerinde görme ve kapsamlı bilgi edinme imkanı bulacağını belirtti. Açıklamada, “Amacımız, şirketimiz hakkındaki iddiaları ve spekülasyonları aydınlatmak, kamuoyuna doğru bilginin ulaştırılmasına katkı sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

TÜM BASIN MENSUPLARINA DAVET
Şirket, geziye katılmak isteyen tüm Kıbrıslı Türk gazetecilere açık bir davet yaparak, gezinin detaylarının süreç içerisinde ilgililerle paylaşılacağını bildirdi. Ayrıca, Gazeteciler Birliği’nin açık ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle teşekkür edildi.

 

TAŞYAPI’DAN AÇIK DAVET
Şirket yetkilileri, Kıbrıslı Türk basın mensuplarının geziye katılmalarını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek, “Basın mensuplarını şirketimizin projelerini yakından tanımaya davet ediyoruz. İstanbul’daki yatırımlarımızı yerinde inceleme fırsatı sunarak, olası sorulara doğrudan yanıt vereceğiz” açıklamasını yaptı.

Planlanan gezi tarihine ilişkin bilgilendirmenin kısa süre içinde paylaşılacağı ifade edildi.

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