Tata’ın ziyaret ettiği Arıklı’nın desteklediği dergahın şeyhi sahte çıktı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı sosyal medya hesabından bugün çok konuşulan Tatar'ın dergah ziyareti hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Durum sanırım düşündüğümüzden de fena... Bir arkadaş uyardı şeyh Osman diye bir şeyh yok ki! Yani biri kendi kendine şeyhlik ünvanı verdi, ahaliyi uyutur, bu işin içine Ers'i de kattı, olmayan dergâhın sahte şeyhinin fake zikir törenine katılan ülkenin yürütmesinin başı görüntüsü var ortada, iş o kadar fena gibi yani... ''