Tatar: 100'den fazla ülke ile iş yapıyoruz

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ile görüşen Tatar, ASO Meclis toplantısına da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Ardıç, kendilerini ziyaretiyle gururlandıran Tatar’a teşekkür etti, her zaman Kıbrıs Türk Halkının her zaman yanında olduklarını, hak ve menfaatlerinin korunması, eşit varlığı, güçlü ekonomisi, turizm, yüksek eğitim ve tarımdaki gelişimine her zaman destek vereceklerini söyledi.

Ardıç, Maraş açılımı, Türkiye ile her alanda işbirliği anlaşmalarıyla KKTC’nin gelişimine katkı sağlandığına işaret ederek, her alanda KKTC’nin yanında olduklarını, işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Dünyadaki ekonomik sıkıntılar ve gelişimlere de işaret eden Ardıç, sanayinin önemine vurgu yaptı, üretime her zaman destek verilmesinin, dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdam açısından da büyük önem taşıdığını, bunun yanında enflasyonu önleyecek adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, davete teşekkür etti, odada yapılan genel kurulda meclise yeni seçilen herkese başarılar diledi, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimine katkı sağlayan odayı kutladı.

Tatar, üretim, verimlilik, çağı yakalamanın hedeflere ulaşmak için önemli olduğunu ifade ederek, hayat ve mücadelenin devam ettiğini, Kıbrıs Türk Halkının asırlardır mücadele verdiğini işaret etti.

Kıbrıs Türk Halkının milli mücadele yılları dahil bugün de kuzeye, Anadolu’ya baktığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucu ortağı olan Kıbrıs Türk Halkının, ortaklıktan silah zoruyla atılmasının ardından 59 yıldır kendi devletini yönettiğini ve bugün tanınma yolunda devam ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki çağrısını anımsatan Tatar, o konuşmanın KKTC için “tarihi” olduğunu ifade etti.

Tanınma yolunda KKTC’nin anayasal adıyla Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesinin önemine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs’ta Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümün olabileceğini söyledi.

KKTC’de 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü, 100 den fazla ülke ile iş yaptıklarını ve turist geldiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin, kopmaz bir parçası oldukları Türk milletinin Doğu Akdeniz’de yer alan bir Türk devleti olduğunu ifade eden Tatar, kurdukları devleti sonsuza kadar yaşatacaklarını ve bayrakların dalgalanmaya devam edeceğini belirtti.

Tatar, amaçlarının devleti güçlendirmek olduğunu ifade ederek, KKTC’nin artık bölgede anahtar bir ülke olduğunu ve tarihin unutulmadan geleceğe yönelik adım atılamayacağını, federal çatı altında bir anlaşma olamayacağını, böyle bir siyaseti asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle her geçen gün güçlendiğini ifade eden Tatar, bu mücadelede her zaman yanlarında olan Türk milletine teşekkür etti, birlik beraberlik içinde geleceğe umut taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından anı fotoğrafı çekildi. Toplantıda Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti de yer aldı.