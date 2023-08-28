Tatar 14 Maddelik yakınlaşma paketini değerlendirdi "Tuzaklarla Dolu"

Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere yönelik sunmaya hazırladığı 14 maddelik pakete ilişkin şöyle konuştu:

“Kendi değerlendirmesidir. Kıbrıs’ın bazı gerçekleri vardır. Kişisel girişimler olabiliyor. Zaman içerisinde bazı ilişkiler gördük. Bazı insanlarımızın orada yaşadığını, şirket kurduğunu gördük. KKTC’nin bir otorite olarak zaman içinde hak ettiği yer bulması için çalışıyoruz. Bu öneriler KKTC’yi ilgilendirmez. Şahsi menfaatlerin karşılanabilmesi için insanları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çekmeye çalışan, tuzaklarla dolu bir süreç… Kuzeydeki devlet yapamıyor, bana muhtaçsınız diyen bir yaklaşım var. Bu yaklaşıma saygı duyamayız.”