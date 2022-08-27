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Tatar, 14. Ozanköy Pekmez Festivali’ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Ozanköy Pekmez Festivali’nin açılışına katıldı.
Tatar, 14. Ozanköy Pekmez Festivali’ne katıldı

Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “kültürümüzü, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatabilmek” için düzenlenen festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve tüm katılanlara teşekkür etti.

Ozanköy’ün zeytin ve harnup ağacının, tarihinin ve kültürünün ülke için değerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ozanköy’e hizmetleri geçen isimlere atıfta bulunarak teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ozanköy denildiğinde burada Türklük var, zeytin var, tarih var. Ozan Osman Türkay var. Kitabındaki şiirleri önemlidir. Şiirleri, bu ülkede nereden nereye geldiğimizi ve ülkemizin ayrıcalıklarını anlatıyor” dedi.

Ülke ekonomisinin gelişmesi için yerel ürünlere sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, ihraç edilen harnup gibi ürünlerin değer bulması için harnup üretiminin çoğaltılması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, harnup ağaçlarının artmasının ekonomiye, kültüre ve çevreye katkı koyacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar festivalde yer alan stantları gezdi, üreticiler ve halkla sohbet etti, folklor gösterilerini izledi.

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