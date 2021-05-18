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Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında gençlere seslendi; “KKTC’yi koruyunuz”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında gençlere seslendi
Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında gençlere seslendi; “KKTC’yi koruyunuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında gençlere seslendi;

“KKTC’yi koruyunuz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk gençliğine “KKTC’yi koruyunuz” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“İstanbul’dan 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile yola çıkan ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı’nın 102’nci yıl dönümündeyiz.

Mazlum halklara ve uluslara bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük mücadelesinde ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı sonrasında modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti yaratılırken, bu cumhuriyetin temelinde Türk ulusunun alın teri, kanı ve canı vardır.

Mazlum uluslara ve haklara örnek teşkil eden Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Türk halkına da ilham kaynağı olurken, Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilke ve devrimlerinden aldığı güçle en karanlık dönemlerde, her türlü zorluğa rağmen mücadelesini sürdürmüş ve bu mücadeleyi kendi egemenliğine dayanan KKTC ile taçlandırmıştır. Bu devletten, sahip olduğumuz egemenlik ile özgürlüğümüzden vazgeçmek mümkün değildir. Bunları korumak ve yaşatmak, gençlerimize olan borcumuzdur.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençlerine emanet ederken, KKTC’nin de geleceği ve teminatı gençlerimizdir. KKTC, gençlerimizin ve gelecek nesillerin omuzlarında daha da yücelecektir. Bundan kuşkumuz yoktur. Bizlerin de en önemli görevlerimizden biri huzur ve güven ortamında, gençlerimize layık oldukları eğitim ve öğretim ile tüm olanakları ve hakları sağlamaktır. Bu hedeflere yönelik olarak her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Gençlerimizden beklentimiz ise şehitlerimizin emaneti olan KKTC ile tüm ulusal değerleri korumalarıdır.

Ülkemizi ve dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı alınan tedbirler çerçevesinde kısıtlı olarak kutlarken, her şeye rağmen büyük bir heyecan ve coşku yaşadığınızı biliyorum. Temennim, gelecek yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı caddelerde, meydanlarda ve her yerde, kitlesel şekilde kutlamamızdır.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ile tüm dünya gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.

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