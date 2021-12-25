  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Tatar: 1974 Öncesine Dönülemez

» »
Tatar, Küçük Kaymaklı Şehitlerini Anma Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı: “1974 Öncesine Dönülemez”
Tatar: 1974 Öncesine Dönülemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Küçük Kaymaklı Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, şehitleri anarak yaşananları unutmalarının mümkün olmadığını vurguladı; “Bugün, kan ve canla yaratılan kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşamaktayız. 1974 öncesinin ölüm ve acı dolu günlerine dönmemiz mümkün olmayacağı gibi devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Küçük Kaymaklı Şehitlerini Anma Günü mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkını yok etmek ve Kıbrıs’ı bir Helen Adası yapmak amacıyla 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırılarının hedefi olan en büyük Türk bölgelerinden biri de Küçük Kaymaklı idi. 

Yunan Alayı’ndan takviyeli EOKA birliklerinin Küçük Kaymaklı’ya yönelik, 24 Aralık 1963 akşamı başlattığı saldırılarda 5 vatandaşımız şehit düşerken, esir alınan 33 vatandaşımız da katledilmiş ve toplam şehit sayımız 38’e ulaşmıştır. Bunları unutmamız mümkün değildir. 

Küçük Kaymaklı’ya yönelik saldırılarda binlerce vatandaşımız Hamitköy’e göç etmek zorunda kalırken, kışın dondurucu soğuğu ve yağmur altındaki çadırlarda yaşamak zorunda kalmış fakat tüm olumsuz koşullara rağmen direnişimiz devam etmiştir. 

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak 1968 yılında başlayan müzakere sürecinde; Türk tarafı Rum liderliğinden, Küçük Kaymaklı’dan göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın evlerine geri dönmesinin sağlanması talebinde bulunurken, Rum liderliği; ‘Küçük Kaymaklı’yı silahla aldık, geri vermeyiz’ demiştir. Bunu da unutmak mümkün değildir. 

Bugün, kan ve canla yaratılan kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında egemen ve özgür olarak yaşamaktayız. 1974 öncesinin ölüm ve acı dolu günlerine dönmemiz mümkün olmayacağı gibi devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz.  

Rum tarafına bir düşmanlık beslemiyoruz fakat geçmişte yaşananları da unutamayız. Geçmişte yaşananları hatırlayarak yolumuza devam ederken, Rum tarafına da antlaşmaya yönelik olarak diyalog çağrılarımız sürmektedir.  Amacımız; Kıbrıs’ta adil, sürdürülebilir, kalıcı bir antlaşmaya ulaşmaktır. Bunun da yolu, gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı bir antlaşmadan değil; Cenevre’de ilk kez müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden geçmektedir. Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenen bu önerimiz, Kıbrıs’ın yararına olacak bir çözüm şeklidir. Beklentimiz de, Rum tarafının bu çözüm önerisine olumlu yaklaşmasıdır. Burada, BM ile AB’ye de büyük görev düşmektedir. 

Küçük Kaymaklı şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Aziz şehitlerimiz rahat uyuyun. Emanetlerinizin bekçisiyiz ve emanet bıraktıklarınızı asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Sizden aldığımız güç ve ilhamla mücadelemiz devam etmektedir. Ruhunuz şad olsun.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük Kaymaklı Şehitleri Şehit Hüseyin Ruso Yarın Törenlerle Anılacak24 Aralık 2021 Cuma 16:52
  • Çalışma İzni Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptı24 Aralık 2021 Cuma 15:37
  • Kendini Polis Olarak Tanıtıp Hırsızlık Yaptı24 Aralık 2021 Cuma 15:33
  • Sucuoğlu: Gençlerin Coşkusu Tek Başına İktidar Yolunda En Büyük Motivasyonumuz23 Aralık 2021 Perşembe 20:26
  • LTB Başkanı Harmancı, Alman Büyükelçisi Schlimm’i Kabul Etti23 Aralık 2021 Perşembe 17:21
  • 15 Yaşındaki Çocuk Kayboldu23 Aralık 2021 Perşembe 15:45
  • Haspolat'ta Soya Fasulyesi Üretimi Denemesi Başarılı19 Aralık 2021 Pazar 12:02
  • Gönyeli' de Bazı Bölgelerde Kesinti Var18 Aralık 2021 Cumartesi 22:53
  • Kayıp Kadın Bulundu10 Aralık 2021 Cuma 17:46
  • Kayıp Şahıs Aranıyor10 Aralık 2021 Cuma 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti