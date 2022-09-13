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Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması sebebiyle mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması sebebiyle mesaj yayımladı.
Tatar, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması sebebiyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının bugün açılmasıyla başlayan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda eğitim alacak olan tüm öğrencilere üstün başarı diledi.

“Değerli öğrenciler; eğitim ve öğretimin, yaşam boyu süren bir olgu olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda, bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı, yaşam boyu sürecek bu uzun yolculuğun önemli duraklarından biri olacaktır.” ifadelerini kullanan Tatar, anne ocağından başlayarak yıllar boyu sürecek eğitim-öğretim serüveninde, her birinin vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, çalışkan birer birey olacağına, bu noktada öğretmenlerin, velilerin ve değerli öğrencilerin birlikte üstün çaba harcayacağına can-ı gönülden inandığını kaydetti.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerimizin, pek değerli ailelerin ve öğretmenlerimizin, yeni eğitim yılına başlarken gözlerindeki heyecanı, umudu ve ülke sevgisini görmek; beni son derece mutlu etmiş ve gelecekle ilgili umutlarımın çok daha fazla artmasına vesile olmuştur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini benimseyen, yurttaşlar arasında fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, çağdaş değerler, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı ve bunları koruyan, geliştiren yurttaşlar yetiştirmeyi kendine rehber edinmiş eğitim sistemimizde KKTC’nin teminatı siz değerli öğrencilerimizin yurduna faydalı, erdem ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişeceğine olan inancım tamdır.

KKTC’nin geleceğe umutla bakabilmesinin teminatı tüm gençlerimizi gözlerinden öperken, ana kucağından başlayarak büyük özveriyle evlatlarımızı yarınlara hazırlayan velilere ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.”

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