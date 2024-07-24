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Tatar: 2025’te aday olmak istiyorum, birçok şeyi başardım

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Cumhurbaşkanı Tatar, bir sonraki dönemde de aday olmak istediğini, göreve geldiğinden beri birçok şeyi başardığını ifade etti.
Tatar: 2025’te aday olmak istiyorum, birçok şeyi başardım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Tatar, Cumhurbaşkanlığı döneminde attığı adımları işaret etti ve “Tüm bunları başarabilmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bir sonraki dönemde olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta çeşitli siyasi partiler olduğunu, bu partilerin de desteklerine bakacağını, araştırmaların devam ettiğini vurgulayan Tatar, “Sağlığımız yerinde, yaklaşık 4 yıldır görevdeyim. Çok şeyleri başardığımızı görüyorum. Temaslarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

A Haber’de katıldığı programda, Türkiye’nin de desteğinde, iki devletli çözüm modelinin daha da kökleşip Kıbrıs Türk halkının umudu olacağının altını çizen Ersin Tatar, “İki devletli siyasetin daha da yerleşmesi benim için çok önemlidir. Yeni bir siyaset gündeme getirmeliyiz” şeklinde konuştu.

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