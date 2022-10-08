Tatar, 21. Zeytin Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, festivaldeki konuşmasına, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek başlayan Tatar, en büyük zenginliğin ağaçlar olduğunu, söyleyerek onları korumanın, herkesin görevi olduğunu vurguladı.



“Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, binlerce fidanı bizim toprağımızla buluşturması, bakımı ve üretimde yapılacak olan çalışmalarda her türlü katkının yapılması bizim için önemlidir. Bu bağlamda, emek veren herkese teşekkür ederim. Zeytinin, bir ürün ve ekonomik değer olarak da yaşatılmasında fayda vardır” diyen Tatar, KKTC’nin güçlenip Doğu Akdeniz’de egemen bir devlet olarak var olabilmesi için üretmesi ve yeni yatırımları hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Pandeminin de, üretimin önemini ortaya koyduğunu ifade eden Tatar, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.