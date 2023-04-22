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Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çocuklarımızın geleceği ve güvencesi olan devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu, çocuklarımıza olan en büyük görevimizdir.” dedi.
Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çocuklarımızın geleceği ve güvencesi olan devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu, çocuklarımıza olan en büyük görevimizdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Tatar mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı  coşku ve heyecanla kutlarken, Türkiye’de depremde kaybedilen Şampiyon Melekler ile soydaşların  acısının yürekleri yaktığını ifade etti.

Tatar, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha coşku ve heyecanla kutlarken, Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimiz ile soydaşlarımızın acısı yüreğimizi yakmaktadır. Şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı asla unutmayacağız. Onlar sonsuza dek halkımızın yüreğinde yaşayacaktır.”dedi. 

Tatar, çocuklara armağan edilen bu bayramda, bayram sevincini yaşayamayan Şampiyon Melekler’i ve hayatını kaybeden bütün çocukları bir kez daha sevgi, özlem ve hasretle andığını kaydetti.

 Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Uzun yıllardan bu yana, Atatürk ilke ve devrimlerinden güç ve ilham alan, her türlü saldırıya, baskıya ve zulme karşı mücadele eden Kıbrıs Türk halkı, egemenliğinden ve özgürlüğünden vazgeçmemiş, bu uğurda evlatlarını şehit verirken, milli kimliğini ve benliğini korumuştur. Bugün kendi vatanımızda, kendi devletimizde çocuklarımızla birlikte egemen ve özgür olarak yaşıyorsak bunu, halkımızın destansı mücadelesine, aziz şehitlerimize ve her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye borçluyuz. Çocuklarımızın geleceği ve güvencesi olan devletimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu, çocuklarımıza olan en büyük görevimizdir.” 

“Bu görevi yerine getirirken, Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ve halkımızı Rum’un azınlığı, çocuklarımızı Rum’un kölesi yapmayı hedefleyen federal temele dayalı bir çözüm şeklini kabul etmemiz mümkün değildir.” diyen Tatar  hedef  ve uğraşlarının  Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ulaşmak olduğunu, bunun da Kıbrıs’ta var olan iki ayrı halk ve iki ayrı devleti esas alan egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temeline dayanan bir çözümden geçtiğini belirtti.

“Kıbrıs artık eski Kıbrıs değildir ve Anavatan Türkiye ile birlikte belirlenen yeni siyaset yolunda azim ve kararlılıkla ilerlemekteyiz.” diyen Tatar, mesajını şöyle tamamladı:  

“Amacım ve en büyük görevim, bütün çocuklarımızın kendi egemen devletlerinde güven ve huzur içerisinde, özgür ve korkusuz olarak yaşamasını, daha aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda da var gücümle çalışmaya devam edeceğim. 

Bu anlamlı ve özel bayram gününde, ‘Egemenlik ulusun namusudur, onurudur. Egemenlikten vazgeçilemez’ diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, egemenlik ve özgürlük uğruna can veren bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklarım.”

 
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