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Tatar: 27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını dünyaya gösterdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-28 Ocak Direnişinin, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, Rum’a yama olmayacağını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu dünyaya gösterdiğini vurguladı.
Tatar: 27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını dünyaya gösterdi

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı direnişinin 67’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve egemenliği için İngiliz Sömürge Yönetimi’nin silahına, kurşununa, copuna ve gaz bombalarına karşı göğsünü siper ederek, şahlandığı 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 67’nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla bir kez daha anıyoruz” dedi.

Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin, Rum liderliği ile birlikte istedikleri çözüm şeklini dayatmaya çalıştıkları o günlerde, “İngiliz’e ve Rum’a boyun eğmeyeceğiz” diyerek, ayağa kalkan Kıbrıs Türk halkının direnişinin, mücadele tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.  

-“Halkımız boyun eğmemiştir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı direnişinin 67’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve egemenliği için İngiliz Sömürge Yönetimi’nin silahına, kurşununa, copuna ve gaz bombalarına karşı göğsünü siper ederek, şahlandığı 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 67’nci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla bir kez daha anıyoruz” dedi.

Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin, Rum liderliği ile birlikte istedikleri çözüm şeklini dayatmaya çalıştıkları o günlerde, “İngiliz’e ve Rum’a boyun eğmeyeceğiz” diyerek, ayağa kalkan Kıbrıs Türk halkının direnişinin, mücadele tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.  

-“Halkımız boyun eğmemiştir”

Kıbrıs Türk halkının, 27-28 Ocak 1958 Direnişini kanı ve canıyla gerçekleştirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Halkımız bu direnişle, ölüm pahasına dahi olsa kendi geleceğini belirleme hakkına sahip çıkacağını, özgür ve bağımsız olarak yaşamak istediğini dünyaya gösterirken, Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki gün boyunca devam eden bu kutsal direnişte 7 şehit ve çok sayıda yaralı vermiş ama boyun eğmemiştir.”

27- 28 Ocak Direnişinin, Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, Rum’a yama olmayacağını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu dünyaya gösterdiğini ifade eden Tatar, direnişin, egemenliğin sağlanması mücadelesinde de önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, “27-28 Ocak Direnişinde Lefkoşa’da şehit düşen Mehmet Ahmet, Şerif Mehmet, Mustafa Ahmet, İbrahim Ali ve Sermet Kanatlı ile Gazimağusa’da şehit düşen Fuat Yusuf ve Safa Muharrem ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

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