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Tatar 3 gün Türkiye'de olacak... Erdemli'de "Ersin Tatar Dinlenme" parkı temeli atılıyor!

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Tatar 3 gün Türkiye'de olacak... Erdemli'de "Ersin Tatar Dinlenme" parkı temeli atılıyor!
Tatar 3 gün Türkiye'de olacak... Erdemli'de "Ersin Tatar Dinlenme" parkı temeli atılıyor!

Cumhurbaşkanı Tatar’ın programı açıklandı. Buna göre Tatar, Türkiye’deki Erdemli ilçesinde, kendisinin adını taşıyacak “dinlenme parkının” açılışına katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ersin Tatar, davetli olarak, Türkiye’nin Adana,  Tarsus,  Erdemli ve Mersin illerini ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs gazileriyle görüşüp, yerel kanallarda Kıbrıs sorununu anlattıktan sonra, bazı müzeleri gezip, adının verileceği “Ersin Tatar Dinleme Parkı”nın açılışına katılacak.

Yarın sabah Adana’ya hareket edecek olan Tatar’ın, toplantılar yapıp TV programlarına katılacağı, daha sonra da Tarsus’a hareket ederek Kıbrıs gazileriyle buluşacağı ifade edildi.

Daha sonra Erdemli’ye gidecek olan Tatar’ın, Erdemli-Avgadı bölgesinde adının verileceği Dinlenme Parkı’nın temel atma törenine katılacağı, daha sonra da sivil toplum örgütleriyle görüşeceği belirtildi.

Tatar’ın, sivil toplum örgütleriyle görüşmesinin arından Mersin’e hareket edeceği, Mersin ve Silifke’de düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerine katılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Tatar’ın, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geleceği, Rauf R. Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada sonra olarak Tatar’ın, 15 Temmuz günü Adana Şakir Paşa Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na hareket edeceği belirtildi.

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