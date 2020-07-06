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Tatar: 4 aydır ses yok ne oldu da şimdi patırtı oldu?

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Başbakan Ersin Tatar, alınan kararların Sağlık Bakanı ile istişareden sonra alındığını belirtti.
Tatar: 4 aydır ses yok ne oldu da şimdi patırtı oldu?

Başbakan Ersin Tatar, alınan kararların Sağlık Bakanı ile istişareden sonra alındığını belirtti.

“4 aydır da bu konuda bir patırtı çıkmadı” diyen Başbakan Tatar, yönetim anlayışı ile bu işi yönettiklerini savundu.

1 Temmuz sonrası mahkeme gidilmesinin nedenini sorgulayan Tatar, güneye gidişle ilgili açılıma herhangi bir tepki gösterilmediğini ileri sürdü, “Ne oldu da Tabipler Birliği mahkemeye gitti, kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gidiyor? Biz de olayları takip ediyoruz” dedi.

Bu aşamada neden mahkemeye gidildiğini sorgulayan Tatar, “Acaba nasıl bir karar çıkabilecek noktasındaydık. Kesin böyle bir şey çıkacak değil. Dün yaptığımız değerlendirmede ara emri algı ve tereddüdü oluştu ve böyle bir karar aldık” dedi.

Sürecin kontrollü olduğunu, 5 vakanın da kontrolde olduğunu söyleyen Tatar’ın konuşması Meclis Genel Kurulu’nda seslerin yükselmesine de neden oldu.

Adanın güneyinde de vaka sayısının artabileceğini söyleyen Tatar, bir olay değerlendirileceğinde, tüm boyutları ile değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

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