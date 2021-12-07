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Tatar: 4 Köpeğin Asılarak Katledilmesinin Faillerinin Yargılanacağına İnancım Tam

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Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Köpeğin Asılarak Katledilmesinin Faillerinin Yargı Önüne Çıkarılacağına Inanç Belirtti
Tatar: 4 Köpeğin Asılarak Katledilmesinin Faillerinin Yargılanacağına İnancım Tam

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karpaz’da 4 köpeğin ağaca asılarak vahşice katledilmesine yönelik yaptığı açıklamada, olayın faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karpaz’da 4 köpeğin ağaca asılarak vahşice katledilmesine yönelik açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağını vurgulayan Tatar, tıpkı kadına veya çocuğa şiddet gibi, hayvanlara yönelik şiddetin de güçlünün güçsüze yönelik şiddeti kapsamında değerlendirilerek buna karşı toplumsal manada ses vermenin insani bir görev olduğunu vurguladı.

“Karpaz’da 4 köpeğin ağaca asılarak vahşice katledilmesi, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır” diyen Tatar, bu zalimce olay karşısında toplumsal bir tavır ortaya konduğunu ve bunun ise Kıbrıs Türkü’nün hayvanı ve insanı seven bir halk olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hayvan dostlarımızın can güvenliği ve sağlıklı bir ortamda varlıklarını sürdürmesine yönelik Yüce Meclisimiz tarafından 4 Mart 2013 tarihinde oybirliği ile yasalaşan Hayvan Refahı Yasası, bu noktada pusulamız olmalıdır.

İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır. Cumhurbaşkanı olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtirim.”

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