Tatar: 4+1 formatında görüşme önerdim, gayrı resmi 3’lü yemeğe onay verdim

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafı olarak anavatanların da dahil olacağı 4+1 formatındaki bir toplantıya katılmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca bu görüşmede federal çözümün kesinlikle gündemde olmayacağını vurgulad