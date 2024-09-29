Tatar: 4+1 formatında görüşme önerdim, gayrı resmi 3’lü yemeğe onay verdim

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmedikçe müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olmadığını belirtti.
Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafı olarak anavatanların da dahil olacağı 4+1 formatındaki bir toplantıya katılmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca bu görüşmede federal çözümün kesinlikle gündemde olmayacağını vurguladı.
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