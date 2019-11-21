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Tatar: 5'li konferans beklentisi yoktur

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Tatar: 5'li konferans beklentisi yoktur
Tatar: 5'li konferans beklentisi yoktur

Tatar: 5'li konferans beklenitisi yoktur

Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapıyor.

Başbakan Tatar Cumhurbaşkanına hayırlı yolculuklar diliyoruz.

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