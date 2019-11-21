Tatar: 5'li konferans beklentisi yoktur

Tatar: 5'li konferans beklenitisi yoktur
Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapıyor.
Başbakan Tatar Cumhurbaşkanına hayırlı yolculuklar diliyoruz.
Detaylar geliyor...
Tatar: 5'li konferans beklenitisi yoktur
Başbakan Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı'ndaki değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapıyor.
Başbakan Tatar Cumhurbaşkanına hayırlı yolculuklar diliyoruz.
Detaylar geliyor...
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