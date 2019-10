Tatar "6. Anamur Tarım Ve Gıda Fuarı"Nın açılışını yaptı

Tatar'ın da katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve konuşmalar ile sürdü.

"Muzun başkenti Anamur" sloganıyla Şehit Uzman Çavuş Atanur Bal Fuar Merkezinde yer alan fuarın açılışında konuşan Başbakan Ersin Tatar, bu güzel günde Türkiye'de Anamur'da olmaktan bahtiyar olduğunu söyledi, gönül, yürek bağı ve birliğini geliştirerek geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Tatar, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının esaretten kurtulduğunu ve bugün Türkiye’nin desteği ile bölgede güçlü bir devlet ve halk olduklarını vurguladı.

Açılışa katılan Kıbrıs Gazilerine şükranlarını sunan ve şehitleri anan Tatar, "Yüreğimiz her zaman Türkiye ve Türk milletiyle atıyor. Teröre karşı verilen mücadelede, barış pınarı harekatında Türkiye'nin hep yanında olduk ve destek verdik" dedi.

Bölge ve Türk halkının güvenliği, insanlarına karşı yapılan saldırılara karşı yapılan harekata destek verdiklerini, başarılar dilediklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış tuttuklarını Türk halkının yanında olduklarını söyleyen Tatar, "Başarılı bir harekat oldu, bundan sonra daha güvenli huzurlu ekonomisi güçlü bir Türkiye olacak. Biz Türk milletinin parçasıyız, bizi ne denizler ne başka şeyler ayırabilir" ifadelerini kullandı.

Tatar, bugün Anamur'da incelemelerde bulunduklarını, baraj için yerleşim yerini değişen Anamur halkına teşekkür ettiklerini ifade ederek, "biz teşekkür etmeyi biliriz" dedi ve asrın projesinin hayat bulmasında emeği geçen Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

“ANAMUR'DA ÜRETİMDE ALINAN MESAFEYİ KKTC'YE YANSITACAĞIZ VE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Tatar, Anamur'da üretimde alınan mesafeyi KKTC'ye yansıtacaklarını ve hayata geçireceklerini ifade etti.

Bu bölgede Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması için gelişimin önemli olduğunu belirten Tatar, "Her alanda birlikte çalışarak gelişeceğiz. Gönüller bir gelecek bir çalışıp üretip var olabilmek, bunu milli şuurla geliştirmek önemlidir" diye konuştu.

Törende konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu da, Başbakan Tatar'a açılışa teşrifinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Torunoğlu, "Kıbrıs'ın her alanda her sektörde arkasında Türkiye'nin olduğunu" ifade ederek, "Biz et ve tırnak gibiyiz" dedi.

Torunoğlu, 2020'de KKTC'de fuar açmak istediklerini de söyledi.

Fuarın açılışına Tatar ile birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da katıldı.