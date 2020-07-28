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Tatar: 7 gün karantinaya gerek yok görüşündeyim, KKTC'de salgın yok

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Başbakan Ersin Tatar ülkeye girişlerde taahhütnameye uymayanlara yönelik ceza uygulamak amacıyla yasada düzenleme yapılacağını söyledi
Tatar: 7 gün karantinaya gerek yok görüşündeyim, KKTC'de salgın yok

Başbakan Ersin Tatar , pandeminin bütün dünyada devam ettiğini söyleyerek, “Biz kendimizi bundan izole edemeyiz.” dedi.

Turizm ve eğitimin devam etmesi için tedbirleri sıklaştırarak devam etmek gerektiğini dile getiren Tatar, ülkeye girişlerde taahhütnameye uymayanlara yönelik ceza uygulamak amacıyla yasada düzenleme yapılacağını belirtti.

Tatar, 1 Temmuz’dan bugüne ülkeye 15 bin yolcu geldiğini, vaka sayısının 30’un altında olduğunu, yarısının taburcu edildiğini söyleyerek, sağlık ekibine çabaları için teşekkür etti.

Türkiye’den gelenlere 7 gün karantina uygulanmasının mümkün olmadığını söyleyen Tatar, komitenin sadece sağlık yönünden düşünebildiğini ama hükümetin ekonomi boyutunu da düşünmek zorunda olduğunu ifade etti.

Tatar, pandemi hastanesinin uzun süreden beri tartışıldığını, şu anda Ayaktan Tedavi Merkezi’nin 45 yatak kapasitesi ve solunum cihazı ile pandemi kliniği olarak hazırlanmaya çalışıldığını söyledi.

Pandemi hastanesinde yatması gerekecek durumda tek bir hasta olmadığını söyleyen Tatar, pandemi hastanesi projesi için çalışmaların en erken zamanda tamamlanması talimatı olduğunu belirtti.

Duyarsız olmadıklarını ifade eden Başbakan Tatar, abartılarla siyaset yapıldığını ancak ortada bir başarı bulunduğunu söyledi.

“ŞU AN SALGIN YOK”

Tatar, KKTC’de RO değerinin (bulaştırma oranının) 0.65 civarında olduğunu söyleyerek, “Bana bilim insanları tarafından aktarılan bu rakamlara göre KKTC’de şu an salgın yoktur, inşallah böyle devam eder” dedi.

“7 GÜN KARANTİNAYA GEREK YOK GÖRÜŞÜNDEYİM”

Rum tarafının Ağustos ayında İngiltere’ye kapıları açacağını dile getiren Tatar, İngiltere’den gelenlere yönelik 7 gün karantinaya gerek olmadığı düşüncesini ifade etti ve Bakanlar Kurulu’nda da bu görüşünü aktardığını söyledi.

Başbakan Tatar, halka maske, sosyal mesafe ve çok kalabalıklardan uzak durma önlemlerini alması ve sürdürmesi çağrısında bulundu.

UBP İÇİŞLERİ BAKANI’NA İMAR PLANI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMASINI SUNACAK

İmar planına yönelik koalisyon arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getiren Tatar, UBP’nin çalışmasını yaptığını ve İçişleri Bakanına sunacağını söyleyerek, herkesin daha fazla benimseyeceği bir planın ortaya çıkması temennisinde bulundu.

Tatar, TL’nin içinde bulunduğu durum nedeniyle kurlarda artış olduğunu, bu tarz durumların sıklıkla yaşandığını söyleyerek, döviz arttığında alım gücünün düştüğünü ancak en önemli şeyin sağlık olduğunu, işsizliğin artmaması için çalışmaları bulunduğunu belirtti.

“13 MİLYARIN YARISINDAN FAZLASI NAKİT OLARAK GELDİ”

Türkiye ile iktisadi ve mali işbirliği anlaşmaları yapıldığını anımsatan Tatar, nakit olarak 13 milyar TL’nin yarısından fazlasının ülkeye geldiğini kaydetti.

“Sektörleri korumak lazım. Onun için de 1 Temmuz kararının doğruluğu ortaya çıktı” diyen Tatar, sektörleri korumak için bu kararın alındığını, kararın doğru olduğunu söyledi.

“OKULLARIN 1 EYLÜL’DE AÇILMAMASI İÇİN SEBEP YOK”

Tatar, bir soru üzerine okulların 1 Eylül’de açılmaması için bir sebep bulunmadığını belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın yükümlülüklerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Tatar, ödeme sıkıntısı olmayacağını, Maliye Bakanlığının gelirlerinde de artışlar olduğunu kaydetti.

Tatar, “Devlet ve Maliye Bakanlığı bütün yükümlülüklerini yerine getirebilecek noktadır” dedi.

 
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