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Tatar: ABD’nin, Güney ile askeri anlaşma imzalaması Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacak

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY ile ABD New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları arasında Devlet Ortaklığı Programı ile ilgili olarak, ABD’nin, Güney Kıbrıs ile askeri anlaşma imzalamasının Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacağını ifade etti.
Tatar: ABD’nin, Güney ile askeri anlaşma imzalaması Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ABD New Jersey Eyaleti Ulusal Muhafızları arasında Devlet Ortaklığı Programı imzalanmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ABD'nin geçen yıl Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının ardından, New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile askeri anlaşma imzalamasının, Kıbrıs konusunun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz tutumunu daha da cesaretlendireceğini kaydetti.

Global güvenlik denklemlerinin yeniden şekillendiği, bölgesel ve küresel istikrara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, yapılan bahse konu askeri anlaşmanın Kıbrıs’ta ve bölgede gerginliklere yol açma potansiyeli taşımakta olduğuna dikkat çeken Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Julie D. Fisher’i kabulümde altını çizdiğim üzere bölgesel ve küresel yeni komplikasyonlar yerine, istikrara hizmet edecek adımların atılması, insanlık adına geldiğimiz noktada elzemdir. ABD'nin GKRY’ye silah ambargosunu kaldırmasına ek olarak, Rum subaylar için uluslararası eğitim programına erişim, Satın Alma ve Çapraz Hizmet Anlaşması'nın (ACSA) imzalanmasını bir başarı öyküsü olarak yorumlayan GKRY yetkililerinin bu tavrı, Rum liderliğinin gerçek niyetini ortaya koyan en net göstergelerden biridir. Milletvekillerine, papazlara atış talimi yaptıran, eğitim müfredatında Kıbrıslı Türklere yönelik düşmanlık ve nefret aşılayan, faşist ve ırkçı örgütleri meclise sokan bu zihniyetin ne yazık ki Kıbrıs adasına, daha geniş ölçekte bölgesel ve küresel istikrara katkısının olması beklenemez.

Rum tarafının artarak devam eden silahlanma faaliyetleri, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından ne denli vazgeçilmez olduğunun da en sarih göstergesidir.

Rum tarafını cüretkâr davranmaya teşvik eder nitelikteki bu türden gelişmeler, tarafımızca yakından takip edilmektedir. Halkımız, müsterih olsun. 

Adada, savunma dengesini bozacak, halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit edecek her türlü faaliyete Türkiye’nin desteğiyle karşılık vereceğiz. ABD yönetimine çağrım; Kıbrıs’ta istikrara hizmet etmeyecek bu türden adımları atmaktan imtina etmesi ve Kıbrıs’ta iki tarafa karşı eşit ve dengeli bir politika izlemesidir.”

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