Tatar Açıkladı... Erdoğan Geliyor...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve yeni Cumhuriyet Meclis’ine taşınacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde hazırlanan Kıbrıs Türk kültürü ve tarihini yansıtan Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi’nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin bugünlere gelmesinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba birer konuşma yaptı.

FOLK-DER tarafından sunulan halk dansları gösterisi ardından, müzenin açılışı yapıldı.

-Tatar: “Müze ülkenin tarihini yansıtıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Türk Mukavemet Teşkilatı binasında ikinci müzeyi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mücahitler Sitesi binasında yer alan ilk müzede Kıbrıs Türk mücadele tarihini yansıtan bir takım eserler ve heykeller bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün aynı binada ülkenin tarihini yansıtan Kıbrıs kapıları ve sandıklarıyla ilgili ikinci müzenin de açılışını yaptıklarını kaydetti.

Geçmişten günümüze adada birçok medeniyetin yer alarak, geriye birçok miras bıraktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerinin de bu kültürel mirası korumak için çalıştıklarını anlattı.

Kıbrıs Kapıları ve Sandıkları Müzesi’nin çok değerli bir çalışma olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katkılarından dolayı eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında müzenin hazırlanmasının kolay olmadığını ve uzun bir zaman aldığını belirterek, çalışmalarda çok değerli sanatçıların, kültür insanlarının, eğitmenlerin, öğretmenlerin büyük emekleri olduğuna işaret etti.

-“Gelecek nesillere aktarılması ve dünya mirası olarak korunması önemli”

Müzede yer alan tüm güzelliklerin toplumun zenginliği ve değeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunların gelecek nesillere aktarılması ve dünya mirası olarak korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

KKTC Hükümeti’nin bu zenginliklere hem zaman, hem de bütçe ayırabilmesinin kültüre verdikleri önemi yansıttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların KKTC’nin tanınmasına da büyük katkı koyacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, KKTC’nin bugünlere gelmesinde tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük katkısı olduğunu söyleyerek, 3 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve yeni Cumhuriyet Meclisi’ne taşınacaklarını açıkladı.

-“Temennim bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da birgün müzeye dönüştürülerek topluma kazandırılması”

Şu anda Cumhurbaşkanı Sarayı olarak kullanılan binanın 1930’lu yıllarda yapıldığını, binanın 1963’ten bu yana ilk önce Dr. Fazıl Küçük, daha sonra Rauf Raif Denktaş ve diğer cumhurbaşkanları tarafından kullanıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, temennisinin bugünkü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da birgün müzeye dönüştürülerek topluma kazandırılması olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü son dört buçuk yılda kültüre, sanata ve Kıbrıs Türk halkının önem verdiği tüm değerlere dair birçok çalışma yaptıklarını belirterek, tüm bunları yaparken tek başına olmadığını, eşi Sibel Tatar’ın tüm aşamalarda kendisine çok büyük katkıları olduğunu ifade etti.