UBP Genel Başkanı Ersin Tatar UBP parti Meclisi toplantısı öncesi açıklamalar da bulundu.

Tatar açıklama yapıyor... Hükümet protokolü metni hazır..

Protokol yarın Meclis'te mavi salonda imzalanacak.

Yarın kabineyi sunmayı planlıyoruz.

Dörtlü koalisyonun çatırdamasının ardından hükümet istifa etti. Bilahare Sn. Cumhurbaşkanı geçen Salı günü görevi verdi ve PM’den hükümeti kurma yetkisi aldık. Çarşamba da partileri ziyaret ettik. Teamüller ve demokrasi gereği tüm partilerle görüş alışverişi yaptıktan sonra tekrar HP ile bir araya geldik. Kudret Beyle ve heyetler arasında da görüşmeler oldu. Ekonomik, siyasi birtakım meselelerle uyum içinde olabileceğimiz anlayışı gelişince, bir hükümet protokolü gibi bir şey ortaya çıktı.

Şu anda HP de PM’sini topladı ve görüşüyor.

Planlandığı gibi giderse yarın sabah mavi salonda bu protokol imzalanacak ve kabinenin onayı için Cumhurbaşkanı’na sunulacağı bir noktaya gelmiş olacağız.

Tüm partililere teşekkür ediyorum.