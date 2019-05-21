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Tatar açıklama yaptı... Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum

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Tatar açıklama yaptı... Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum
Tatar açıklama yaptı... Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum

Tatar açıklama yaptı... Hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum

Tatar bir hafta içerisinde görüşmeleri sonuna doğru getirdik.

KKTC'nin ekonomisinin gelişmesi ve Kıbrıs sorununda da uyumlu bir hükümet kurulacak.

Böyle bir başarıya imza attığımız için mutluyum.

UBP iftar sonrası toplantısını başlatacak biz bilgi vereceğiz, HP ise onay alacak.

Biz uzun zamandan beridir bu konuları çalışıyoruz dolayısı ile zaman kaybetmeye gerek yok. Bu saatten sonra hükümet çalışmaları hızlanacak, Türkiye'nin de desteği ile çalışmalarımızı uyum içerisinde sürdüreeceğiz.

Uyum çok önemli biz bunu yakaladık.

Temel presniplerde iki parti arasında pek bir fark yok.

Türkiye ile ilişkilerimiz iyidir. Fuat Oktay'ın geçen hafta ziyareti vardı. Türkiye'nin de burada istediği istikrarlı bir hükümet isteği vardır.

Herkese teşekkür ediyorum.

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