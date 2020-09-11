Tatar: Acil Durum Hastanesi inşaatı son sürat devam ediyor

Başbakan Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi inşaatının son sürat devam ettiğini açıkladı.

Açıklama şöyle;

Seçimi önceleyen bir anlayışla değil, hükümet olma sorumluluğumuzu asla unutmadan halkımızın sorunlarının ortadan kaldırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Dün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ve Türkiye’de adamıza gönderilen su ile ilgili yaşanan sıkıntının aşılması çalışmalarını Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la birlikte Mavi Vatanın önemli bir noktasında yerinde inceledik. İyi haberi birlikte müjdeledik. 25 Eylül tarihinde su sıkıntımız bitiyor. Bugün ise küresel bir kriz olarak devam eden ve ülkemizi de ciddi şekilde etkileyen Pandemi Mücadelemize büyük katkı sağlayacak Acil Durum Hastanesi’nin yapım çalışmaları ile ilgili yetkililerden gerekli bilgi aldım. İnşaat son hızla devam ediyor. Yapılan hızlı çalışmalar inşaatın Öngörülen tarihte tamamlanacağını gösteriyor . Hastane odalarının kurulum aşamasına geçildi. Tüm bunların yanında Bilim insanlarımız önümüzdeki günlerde alınan ek tedbirlerle vaka sayılarında da azalmaların yaşanacağını öngörüyor...Kimsenin kuşkusu olmasın. Halkın sağlığının korunması adına gerekli tüm tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Birinci dalgada o günün şartlarına uygun olan tüm tedbirleri aldık ve başardık, bugün de bugünün şartlarına uygun gerekli tüm tedbirleri devreye soktuk ve yine birlikte başaracağız.