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Tatar acil durum hastanesinde incelemelerde bulundu.

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Başkent Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi tam teşekküllü hizmet vermeye hazırlanırken, Başbakan Tatar, teçhizat kurulumu süren hastanenin son durumunu yerinde inceledi.
Tatar acil durum hastanesinde incelemelerde bulundu.

Başkent Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi tam teşekküllü hizmet vermeye hazırlanırken, Başbakan Tatar, teçhizat kurulumu süren hastanenin son durumunu yerinde inceledi.

Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile birlikte bugün hastaneyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Tatar, Acil Durum Hastanesi’nde dün uygulanmaya başlanan PCR Testleri ile ilgili de bilgi edindi.

 

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