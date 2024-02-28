Tatar: Acun Ilıcalı'ya geçmişte bir katkım var

Tatar, az bilinen bir olayı ilk kez anlattı...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı Evkaf ve Kültür Programı’nda geçmiş yaşamından önemli kesitler aktardı

İstanbul’da Show TV başında iken yaşadığı bir anıyı paylaşan Tatar, az bilinen bir olayı ilk kez anlattı.

Tatar, “ Acun Ilıcalı muhabir olarak iş başvurusu yaptı. Muhabirlik kadrosu doluydu. Ben de Şansal Büyüka’yı aradım. Tele Vole’de muhabirliğe başladı. Bakınız nelere geldi. Kendi başarısıdır ama benim de küçük bir katkım oldu” dedi.

Kaynak : Haber Kıbrıs