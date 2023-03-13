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Tatar adadan ayrıldı

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Tatar, İstanbul’a gitmek üzere adadan ayrıldı
Tatar adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da düzenlenecek “Marmara Grubu Vakfı 26’ncı Avrasya Ekonomi Zirvesi”nde konuşma yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere adadan ayrıldı.

Bugün saat 10.15 civarında İstanbul’a hareket eden Cumhurbaşkanı’nı İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer uğurladı.

Tatar, programı çerçevesinde, İstanbul’da Marmara Grubu Vakfı tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek ve 44 ülkeden 300’ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanının katılacağı Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüşecek ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı ile toplantı yapacak.

Programını tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, yarın akşam KKTC saatiyle 20.15’te ülkeye dönecek.

Haber: Cemre Peral Yanıker

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