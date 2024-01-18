Tatar adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları kapsamında basın mensupları ile biraraya gelecek ve Ortahisar Belediye Binası fuaye alanındaki Rauf R. Denktaş fotoğraf sergisi’nin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Tatar, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu bir de konferans verecek ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora tevdi edilecek.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Trabzon Üniversitesi’nde Öğrencilerle Söyleşi de gerçekleştirecek.
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