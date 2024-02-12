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Tatar adadan ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de 6 Şubat Depremi bölgelerinde temaslarda bulunmak üzere adadan ayrıldı.
Tatar adadan ayrıldı

Tatar, 2 günlük programı kapsamında, Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitliği’ni, Adıyaman’da İsias Hotel enkazını ziyaret ederek, basına açıklamalarda bulunacak. 

 

Bunun yanında, Cumhurbaşkanı Tatar, 12 Şubat Kahramanmaraş’ın Kurtuluş yıl dönümü törenine katılacak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde konferans verecek ve Kahramanmaraş Ticaret Odası’nda iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Gaziantep’e de geçecek olan Tatar, burada, Kıbrıs Barış Harekatı 50’nci Yılı etkinliklerine katılacak. Tatar, bu kapsamda, sergi açılışı yapacak ve Gaziantep Üniversitesi’nde söyleşi gerçekleştirecek. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.

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