  • BIST 2.548,49
  • Altın 984.054
  • Dolar 17.8132
  • Euro 18.2138
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Tatar adadan ayrılıyor, Mersin'e gidecek

» »
Cumhurbaşkanı Tatar, davetli olarak yarın Mersin ve Osmaniye’ye gidiyor
Tatar adadan ayrılıyor, Mersin'e gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın davetli olarak Mersin ve Osmaniye’ye gidecek.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora Töreni’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar Mersin ziyareti kapsamında ayrıca, adının verileceği parkın açılışını gerçekleştirecek ve basınla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çarşamba yurda dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi iki yasa tasarısının genel görüşmesini tamamladı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:54
  • Tamamlanmamış Aşı Dozlarının Tamamlanması Önem Arz Etmektedir25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:46
  • Taşpınar Şehitleri düzenlenen törenle anıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:23
  • Tatar: Federal temelde bir anlaşma kabul edilemez25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:07
  • Anastasiadis İyileşmedi25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:02
  • Erhürman, maaş kesintilerini eleştirdi!25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:50
  • Serdaroğlu: İtirazları Görüşmek İçin Herhangi Bir Randevu Tarihi Verilmedi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:42
  • AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek...25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:35
  • Osman Uzun istifa etti!25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:28
  • Toplam 25 Yangın Meydana Geldi25 Temmuz 2022 Pazartesi 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti