Tatar: Adil çözüm halinde Türkiye’den gelen suyu paylaşmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü münasebetiyle Geçitköy Barajı’nı ve Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, ileride Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir anlaşma olması halinde Kıbrıs Türkü’nün bu suyu Rum tarafı ile tüm Kıbrıs’ın faydasına paylaşmaya hazır olduğunu ancak Rum tarafından bu öneriye herhangi bir yanıt alamadıklarını ifade etti.

Türkiye’den gelen suyun KKTC’nin gelişmesi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’a yapılmakta olan tünelin de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt’a yapılmakta olan tünel sayesinde Güzelyurt ovasının su ile buluşacağına işaret ederek “Yeraltı kaynaklarının kullanımının da azalması ile sudaki tuzlanma da azalacak ve bu da topraklarımızı bir kez daha bereketle buluşturacaktır” diye konuştu.