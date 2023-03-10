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Tatar: Adıyaman'daki otelle ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Tatar: Adıyaman'daki otelle ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki İsias Otel ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı.

İlk incelemelerde, otel inşaatında ihmal ve sorumsuzluk olduğu görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Giden canlarımıza sebep olan hata ve ihmalin sorumlularının yargılanma sürecini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'deki depremlerin acısını en derinden yaşadıklarını da belirterek, "Türkiye'nin gücü ve devletinin varlığı ile bu felaketten en erken sürede kurtulacağına ve yaralarını saracağına inanıyorum." dedi.

Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin KKTC'yi de çok yönlü etkilediğini belirtti.

KKTC'den Adıyaman'a giden kolej voleybol takımı kafilesindeki 35 kişinin kaybı ile Türkiye'nin depremde yitirdiği insanların yürekleri dağladığını ifade eden Tatar, "Ayrıca 1974 yılından sonra KKTC'ye yerleşen ve mücadelemize ortak olan insanlarımızın büyük bir bölümü, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'dan. Onlar da bu depremlerde yakınlarını kaybettiler. Deprem bizleri etkiledi. Deprem sürecinin acısını derinden hissettik. Bir hafta milli yas ilan ettik. Süre bittiği halde yasımız ve üzüntümüz devam ediyor." diye konuştu.

Depremin hemen sonrası KKTC'den arama kurtarma ve destek ekipleri ile insani yardımların ivedilikle Türkiye'ye gönderildiğinin altını çizen Tatar, yaşanan acının ve felaketin boyutlarının büyük olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gücü ve devletinin varlığı ile bu felaketten en erken sürede kurtulacağına ve yaralarını saracağına inanıyorum. Depremin yaşandığı bölgelerde yeni gelişme ve teknolojiler ışığında yapılaşmaya gidilecek ve bir daha böyle felaketin yaşanmasına müsaade edilmeyecektir. Türkiye'nin depremin yaralarını en kısa sürede saracağına inanıyor ve güveniyorum."

"KKTC'DE BULUNAN DEPREMZEDELER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda depremzedenin KKTC'deki yakınlarının yanına geldiğini belirten Tatar, "KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız. Misafirlerimizin süreci rahat atlatabilmeleri için gerekli önlemleri aldık ve ilgili kuruluşlara talimatlar verildi." dedi.

Tatar, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve onlar ile ilgili süreçlerin devlet tarafından yakından izlendiğini söyleyerek ülkedeki depremzede sayısının İçişleri Bakanlığı tarafından belli zaman aralıklarıyla açıklandığını ifade etti.

"DEPREMDE YAŞAMINI YİTİREN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN RESMİ BAŞVURULARI YAPTIK"

Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren 49 KKTC vatandaşının bir bölümünün kaldığı Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'deki yıkılan oteller ile ilgili dosyaların hazırlanarak adli sürecin devam ettiğini belirten Tatar, "Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için resmi başvuruları yaptık. Adalete ve yargıya sorumluların gerekli cezaları alması anlamında güveniyoruz." dedi.

Adıyaman'daki İsias Otel'de çoğunluğu kolej voleybol takımlarındaki öğrenciler olmak üzere 35 KKTC yurttaşını kaybettiklerini hatırlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yaşamını yitirdiği Adıyaman'daki otel ile ilgili yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız. İlk incelemelerde, otel inşaatında ihmal ve sorumsuzluk olduğu görüldü. Konuyla ilgili aldığımız kararları Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla resmen ilettik. Ayrıca ben Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüm. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Valiliğine gerekli müracaatlar yapıldı. Otel enkazından gerekli numuneler alındı. Otel sahipleri ve sorumlularından tutuklananlar oldu. Giden canlarımıza sebep olan hata ve ihmalin sorumlularının yargılanma sürecini takip ediyoruz."

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