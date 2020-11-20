Tatar afet bölgesinde inceleme yaptı

‪Teknecik ve Çatalköy’de hortum dolayısı ile meydana gelen zarar hepimizi üzmüştür. Elektrik Kurumu çalışanları kesintinin giderilmesi için hava muhalefetine rağmen çalışmaktadırlar.‬ Mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kötü hava şartlarından ve meydana gelen hortumdan etkilenen Teknecik Santrali ve Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek durum incelemesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Teknecik Santrali’nde yaşanan sıkıntıdan dolayı Girne’de elektriğin olmadığını, büyük bir tehlike atlatıldığını ama çalışmaların hemen başladığını ve en kısa zamanda elektriğin verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Hiçbir can kaybının olmaması tesellimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret ettiğini, oradaki iş yerlerinin hortumdan dolayı zarar gördüğünü ancak orada da can kaybının olmamasının en büyük tesellimiz olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda her yerde hummalı bir çalışma olduğuna, Karpaz Bölgesi’nde de sel felaketi nedeniyle sıkıntı yaşandığına değindi. İlgili belediye başkanları ile temasa geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah da orayı ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin elindeki imkanlar çerçevesinde zarar görenlere el uzatmak için çalışacağını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve KIB-TEK Müdürü’nün de konu ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, felaket nedeniyle yaşanan süreci en iyi şekilde yöneten herkese teşekkür etti.