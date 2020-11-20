  • BIST 1.324
  • Altın 459,169
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Tatar afet bölgesinde inceleme yaptı

» »
Tatar afet bölgesinde inceleme yaptı
Tatar afet bölgesinde inceleme yaptı

‪Teknecik ve Çatalköy’de hortum dolayısı ile meydana gelen zarar hepimizi üzmüştür. Elektrik Kurumu çalışanları kesintinin giderilmesi için hava muhalefetine rağmen çalışmaktadırlar.‬ Mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kötü hava şartlarından ve meydana gelen hortumdan etkilenen Teknecik Santrali ve Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek durum incelemesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, basına yaptığı açıklamada, Teknecik Santrali’nde yaşanan sıkıntıdan dolayı Girne’de elektriğin olmadığını, büyük bir tehlike atlatıldığını ama çalışmaların hemen başladığını ve en kısa zamanda elektriğin verilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Hiçbir can kaybının olmaması tesellimizdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Çatalköy Sanayi Bölgesi’ni de ziyaret ettiğini, oradaki iş yerlerinin hortumdan dolayı zarar gördüğünü ancak orada da can kaybının olmamasının en büyük tesellimiz olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda her yerde hummalı bir çalışma olduğuna, Karpaz Bölgesi’nde de sel felaketi nedeniyle sıkıntı yaşandığına değindi. İlgili belediye başkanları ile temasa geçtiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yarın sabah da orayı ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin elindeki imkanlar çerçevesinde zarar görenlere el uzatmak için çalışacağını ifade ederek geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ve KIB-TEK Müdürü’nün de konu ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, felaket nedeniyle yaşanan süreci en iyi şekilde yöneten herkese teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP PM toplantısı bitti...Saner:Yarına kadar kuramazsak görevi iade ederiz20 Kasım 2020 Cuma 20:21
  • Zararı olan üreticilerin dikkatine!20 Kasım 2020 Cuma 20:15
  • Çatalköy Belediyesi, aşırı yağış ve hortum nedeniyle oluşan zararı açıkladı20 Kasım 2020 Cuma 19:29
  • Cumhurbaşkanı Tatar KKTC Tekvando, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu yetkililerini kabul etti20 Kasım 2020 Cuma 19:28
  • Taçoy: “Arızaların giderilmesiyle peyderpey enerji akışı yeniden sağlanacak”20 Kasım 2020 Cuma 19:26
  • 3 üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildi20 Kasım 2020 Cuma 19:20
  • CTP Kadın Örgütü Özçınar’ı ziyaret etti20 Kasım 2020 Cuma 19:19
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan geçmiş olsun mesajı20 Kasım 2020 Cuma 19:18
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:14
  • KKTC'de bugün 4 pozitif vaka20 Kasım 2020 Cuma 19:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti