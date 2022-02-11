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Tatar: Ahmet Aziz Altay’ın, Devletimize Yaptığı Üstün Hizmetler Asla Unutulmayacak, Her Daim Hatırlanacaktır

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Tatar: Ahmet Aziz Altay’ın, Devletimize Yaptığı Üstün Hizmetler Asla Unutulmayacak, Her Daim Hatırlanacaktır
Tatar: Ahmet Aziz Altay’ın, Devletimize Yaptığı Üstün Hizmetler Asla Unutulmayacak, Her Daim Hatırlanacaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nde görev yapmış Ahmet Aziz Altay’ın vefatı dolayısı ile yayımladığı taziye mesajında, Altay’ın devlete yaptığı üstün hizmetlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nde görev yapmış Ahmet Aziz Altay’ın vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nde görev yapan, TMT kurucuları arasında yer alıp Baf sancaktarlık görevini yürüterek Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine de üstün hizmetlerde bulunmuş, Yüksek Mahkeme Başkanlığı’na kadar yükselerek yargının her aşamasında büyük başarılar elde edip önemli katkılar sağlayan Ahmet Aziz Altay’ın vefatı dolayısı ile derin bir üzüntü içerisinde olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı, çok değerli bir devlet adamı, mücahit ve hukuk insanını yitirmiştir” diyen Tatar, Ahmet Aziz Altay’ın Kıbrıs Türkü’nün egemen devletinde özgürce yaşaması için hem bir mücahit hem bir hukuk insanı hem de bir siyasetçi olarak aktif görev aldığını belirtti ve devlete yaptığı üstün hizmetlerin asla unutulmayacağını, her daim hatırlanacağını kaydetti.,

Tatar mesajında, “İlk gençlik yıllarından bugüne, devleti ve vatanına hizmet aşkıyla yaşamış Ahmet Aziz Altay’ın başarılarla dolu hatırasını yaşatmak, ülkesini seven her bir Kıbrıs Türkü’nün görevidir. Kendisine Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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